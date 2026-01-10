VNeID sẽ thành “siêu ứng dụng" cung cấp các tiện ích số cho công dân

Thông tin được nêu tại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định về phát triển công dân số, đang được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

Dự thảo do Bộ Công an xây dựng, nêu rõ ứng dụng định danh quốc gia VNeID được đầu tư, vận hành đảm bảo tính liên tục, thông suốt, đáp ứng yêu cầu xử lý khối lượng giao dịch lớn.

Bộ Công an dự kiến mở rộng ứng dụng VNeID trở thành “một siêu ứng dụng” với các tiện ích không giới hạn, gồm: Cung cấp “ví điện tử quốc gia” và dịch vụ thanh toán số; cung cấp “chữ ký số cá nhân” an toàn (ký số bằng ứng dụng định danh quốc gia VNeID); cung cấp kho dữ liệu cá nhân; cung cấp địa chỉ thư điện tử chính thức cho mỗi công dân; phát triển mạng xã hội.

Bộ Công an dự kiến mở rộng ứng dụng VNeID trở thành “một siêu ứng dụng” với các tiện ích không giới hạn (Ảnh: Hải Nam).

Bộ Công an sẽ chủ trì triển khai xây dựng ứng dụng VNeID, hệ thống điểm công dân số, xây dựng nền tảng học tập trực tuyến quốc gia về kỹ năng số đảm bảo vận hành ổn định, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

Theo nội dung dự thảo, mỗi công dân có một danh tính điện tử duy nhất gắn với tài khoản định danh điện tử quốc gia, được pháp luật bảo vệ.

Công dân có quyền quản lý, kiểm soát thông tin cá nhân của mình; được yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật thông tin không chính xác và chuyển dữ liệu của mình sang cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ khác theo quy định.

Dự thảo nghị quyết nhấn mạnh, việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm phải được sự đồng ý của công dân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Mọi công dân được Nhà nước hỗ trợ các chính sách trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ số và được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí, thuế khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như các dịch vụ số khác theo quy định.

Trẻ em được ưu tiên bảo vệ đặc biệt khi tham gia môi trường số, bảo đảm tiếp cận thông tin phù hợp độ tuổi, phòng ngừa hành vi xâm hại, bóc lột trên môi trường số.

Cũng tại dự thảo, Bộ Công an cho biết sẽ triển khai hệ thống điểm công dân số trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID.

Điểm công dân số được tính dựa trên việc cập nhật, xác thực dữ liệu cá nhân, tần suất, mức độ sử dụng dịch vụ số và các hoạt động, đóng góp cho cộng đồng trên môi trường số. Việc này nhằm khuyến khích người dân tham gia tích cực vào chương trình phát triển công dân số, không áp dụng để xử phạt, hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công dân số được phân loại căn cứ theo điểm đánh giá, gồm "chưa đạt mức độ tham gia cơ bản", "đạt mức độ tham gia cơ bản", "đạt mức độ tham gia tích cực".

Điểm công dân số được gắn với các quyền lợi, ưu đãi về thuế phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội hoặc các hình thức khuyến khích khác theo quy định. Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được kết nối, khai thác điểm công dân số theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Công an đề xuất nghị quyết trên được ban hành và áp dụng đến ngày 28/2/2027.