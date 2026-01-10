Chứng khoán SHS có CEO mới, là "người cũ" tại SSI, VPBankS

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS, mã chứng khoán: SHS) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh giữ vị trí Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, được giới thiệu là thạc sĩ quản trị kinh doanh, tốt nghiệp Solvay Brussels School. SHS nêu ông Linh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao cấp tại Chứng khoán SSI, Chứng khoán VPBank (VPBankS), Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Linh, tân Tổng giám đốc Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Ảnh: SHS).

SHS nêu quyết định bổ nhiệm nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy điều hành, tăng cường năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo cho giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào chu kỳ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Việc này đòi hỏi các công ty chứng khoán phải tái định vị mô hình hoạt động, nâng cao tiêu chuẩn quản trị và chất lượng dịch vụ.

Năm 2025, công ty dự kiến đạt 1.648 tỷ lợi nhuận trước thuế, vượt 20% kế hoạch năm.

Chứng khoán SHS là doanh nghiệp trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SHS là ông Đỗ Quang Vinh - con trai ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB. Ông Vinh hiện là Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).