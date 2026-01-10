Quả pháo mua 500.000 đồng trên mạng phát nổ, bé trai 13 tuổi biến dạng mặt

Ngày 10/1, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ tiếp nhận một trường hợp bị thương nặng do tai nạn pháo nổ, thời điểm mùa Tết đang đến gần.

Bệnh nhân là một bé trai 13 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Nai) nhập viện điều trị bỏng nặng vùng mặt, da đỏ rát, đau đớn.

Theo lời kể của gia đình, trước đó nhóm bạn của bé trai đặt mua pháo trên mạng với giá 500.000 đồng, rồi tụ tập chơi tại nhà. Trong đó, bé trai cùng một em khác trực tiếp cầm pháo và chuyền tay nhau.

Khi vừa châm lửa và ngồi xuống, quả pháo bất ngờ phát nổ, tạo áp lực mạnh và ngọn lửa bùng lên, khiến cháu bé bị bỏng nặng vùng mặt. Sau tai nạn, cháu tự tìm nước rửa mặt rồi hoảng hốt chạy về nhà cầu cứu.

Bé trai nhập viện trong tình trạng bỏng biến dạng mặt (Ảnh: BV).

Bệnh nhi được người thân tức tốc đưa đi sơ cứu, rồi chuyển đến bệnh viện tuyến trên điều trị. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ ghi nhận bé bị tổn thương chủ yếu ở vùng mặt. Bệnh nhân được xử trí rửa vết thương, bôi thuốc và theo dõi tích cực.

Bác sĩ Ngô Hồng Phúc, Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực của Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh nhi trên đang học lớp 7, vừa kết thúc học kỳ I thì xảy ra sự việc. Tai nạn bất ngờ không chỉ khiến cháu bị tổn thương thể chất mà còn gây tâm lý hoảng loạn cho cả bệnh nhân lẫn gia đình.

Các bác sĩ cảnh báo, bỏng do pháo tự chế thường rất nguy hiểm do nhiệt độ cao và sức ép lớn từ vụ nổ.

Trong trường hợp này, cháu bé bị bỏng độ II-III, diện tích bỏng vùng mặt tương đối rộng, cần theo dõi nguy cơ hoại tử da. Nếu diễn tiến xấu, bệnh nhân có thể phải can thiệp cắt lọc hoặc ghép da, đồng thời đối mặt nguy cơ để lại sẹo, ảnh hưởng lâu dài đến thẩm mỹ và tâm lý.

Bác sĩ cảnh báo, tai nạn pháo nổ có thể để lại những hậu quả nặng nề (Ảnh: BV).

Bác sĩ khuyến cáo, ngoài bỏng, pháo nổ còn có thể gây dập nát chi, tổn thương mắt, thậm chí chấn thương sọ não. Đây là một trong những nguyên nhân tai nạn nghiêm trọng thường gia tăng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Vì vậy, gia đình tuyệt đối không cho trẻ sử dụng pháo nổ (đặc biệt là pháo tự chế, pháo mua trôi nổi trên mạng). Khi xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng dập lửa, làm mát vết bỏng bằng nước sạch 15-20 phút, che phủ nhẹ vết thương bằng gạc sạch và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, hạn chế biến chứng nguy hiểm.