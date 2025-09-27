Miền Trung hối hả chống bão Bualoi, nhiều nơi đã mưa to, ngập úng

Thanh Hóa cấm biển trước giờ bão đổ bộ

Sáng 27/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa thông tin, đơn vị đã ban hành công điện gửi các sở, ngành, địa phương về việc cấm biển để ứng phó với bão số 10.

Nội dung công điện nêu rõ, cơn bão số 10 di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh này quyết định cấm biển từ 6h ngày 27/9 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão.

Tàu, thuyền của ngư dân phường Sầm Sơn neo đậu tại âu tránh trú bão (Ảnh: Thanh Tùng).

Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển.

Các địa phương cần hướng dẫn, sắp xếp tàu, thuyền, quản lý chặt chẽ tại nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Công điện cũng nêu rõ, các đơn vị liên quan cần trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Quân đội trực 100% quân số, sẵn sàng chống bão tại Nghệ An

Theo thông báo khẩn của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, địa phương này thực hiện việc cấm biển từ 5h ngày 27/9. Kể từ thời điểm này, các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải không được phép ra khơi. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 9h cùng ngày.

Trong đêm 26/9, Nghệ An cũng đã ban hành công điện khẩn chỉ đạo chủ động ứng phó với bão số 10. Các phương án phòng, chống bão trên tuyến biển và đất liền cũng đã được tỉnh này ban hành và giao trách nhiệm cụ thể đối với từng địa phương, đơn vị.

Lực lượng quân sự địa phương giúp ngư dân Nghệ An chằng néo, neo đậu tàu thuyền chống bão (Ảnh: Trọng Kiên).

Tỉnh Nghệ An đặc biệt yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Các địa phương căn cứ diễn biến thời tiết, tình hình mưa, ngập... để tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lũ, có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học, người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp nghỉ làm trong thời gian bão đổ bộ.

Trong chuyến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão tại Nghệ An chiều tối 26/9, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến của bão, duy trì nghiêm chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng các phương tiện, kỹ thuật ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Công an xã Quỳnh Văn (Nghệ An) di dời tài sản của nhân dân ra khỏi vùng ngập úng sáng 27/9 (Ảnh: Văn Quảng).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên địa bàn Nghệ An đang có mưa vừa mưa to, một số khu vực trũng thấp đã xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự đang triển khai các phương án hỗ trợ người dân di dời tài sản lên cao.

Hà Tĩnh hoàn tất việc kêu gọi tàu thuyền trên biển về bờ tránh bão

Sáng 27/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) thực hiện lệnh cấm biển để ứng phó bão số 10.

Các đơn vị biên phòng tuyến biển được yêu cầu trực 24/24h, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phối hợp địa phương thông báo cho ngư dân, tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Toàn bộ 3.982 phương tiện với 10.992 lao động trên biển của Hà Tĩnh đã vào khu neo đậu, cảng cá an toàn.

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, hồ Kẻ Gỗ và 4 hồ chứa lớn tại địa phương này chủ động xả tràn hạ thấp mực nước ứng phó dự báo mưa lớn do bão.

Theo báo cáo của ngành chức năng, lúc 7h ngày 26/9, cao trình hồ Kẻ Gỗ là 27,48/32,5m, tương đương dung tích 213,3/345 triệu m3, đạt 61,83% so với thiết kế. Từ 8h ngày 27/9, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (đơn vị vận hành hồ Kẻ Gỗ) tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 20-120m3/s.

Cùng với hồ Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 4 hồ chứa lớn trên địa bàn, gồm: Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, Khe Xai. Việc xả tràn bắt đầu từ 8h ngày 27/9, lưu lượng 3-80m3/s; thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.

Quảng Trị sẵn sàng công tác sơ tán, di dời dân

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các xã ven biển và đặc khu Cồn Cỏ phối hợp với lực lượng Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải khẩn trương kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện của địa phương đang hoạt động trên biển, ven biển.

Tỉnh này cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; triển khai ngay các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và đất liền.

Tàu cá ngư dân Quảng Trị về neo đậu tránh trú bão số 10 (Ảnh: Tiến Thành).

Các đơn vị, địa phương tại Quảng Trị đang rà soát kỹ phương án, lực lượng, phương tiện, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác sơ tán, di dời dân khỏi những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn khi bão ảnh hưởng trực tiếp hoặc khi có mưa lớn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, địa phương có 8.577 tàu thuyền với 23.232 lao động. Đến sáng 27/9, còn 145 phương tiện/810 lao động đang hoạt động trên biển và đã nắm bắt thông tin về bão số 10.

Thời điểm hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn Quảng Trị đang vận hành đảm bảo an toàn với dung tích đạt gần 68% thiết kế.

Các xã, phường đã xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với các hồ, đập; phương án hộ đê tại các khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Thành phố Huế sẵn sàng kịch bản di dời hơn 10.000 hộ dân vùng trũng thấp

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong những giờ qua, trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan chức năng cảnh báo, trong các ngày 27-29/9, tại thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó. Thành ủy Huế yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, rà soát toàn bộ phương án ứng phó thiên tai, đặc biệt là bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Tại thành phố Huế xảy ra mưa lớn trên diện rộng (Ảnh: Cao Tiến).

40 xã, phường trên địa bàn đã cập nhật chi tiết kịch bản di dời hơn 10.000 hộ dân với gần 33.000 nhân khẩu tại các khu vực xung yếu, ven biển, đầm phá.

Công tác thu hoạch lúa hè thu cũng được đẩy nhanh với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Tại thành phố Huế đã thu hoạch được hơn 98,5% diện tích lúa.

Toàn thành phố có 1.122 phương tiện với hơn 8.000 lao động trên biển đã vào nơi neo đậu an toàn. Chính quyền địa phương cũng đã dự trữ hơn 20 tấn gạo, hàng ngàn thùng mì gói, nước sạch và hàng hóa thiết yếu sẵn sàng cấp phát khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế yêu cầu lãnh đạo các cấp trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo công tác ứng phó; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ khi bão đổ bộ.

Đà Nẵng chỉ đạo hạ dần mực nước tại 5 hồ thủy điện

Sáng 27/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2.

Chỉ đạo này được thành phố đưa ra khi mực nước lúc 1h ngày 27/9 tại hồ thủy điện Sông Bung 2 là hơn 599m; Sông Bung 4 hơn 217m; A Vương gần 365m; Đak Mi 4 hơn 253m; Sông Tranh 2 hơn 149m. Mực nước tại các trạm thủy văn Hội Khách, Ái Nghĩa, Nông Sơn và Câu Lâu lúc 1h, ngày 27/9 đều ở mức báo động 1.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Cổ phần thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Tranh tính toán, tổ chức vận hành hạ dần mực nước các hồ thủy điện từ 15h ngày 27/9.

Đà Nẵng yêu cầu các hồ chứa nước phải theo dõi tình hình mưa bão để có phương án xử lý kịp thời (Ảnh : Hoài Sơn).

Theo yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, trước 18h ngày 28/9, cao trình mực nước tại thủy điện Đak Mi 4 phải là 251,5m, Sông Bung 4 là 217m, Sông Bung 2 là 598m.

Các đơn vị quản lý hồ thủy điện Sông Tranh 2, A Vương chủ động tính toán, vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện không lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tổ chức vận hành hạ dần mực nước các hồ thủy điện phải bảo đảm nguyên tắc, tránh đột biến theo quy định; thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, 4h-5h ngày 27/9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Quảng Ngãi cấm biển từ 17h ngày 27/9

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký công điện về việc ứng phó với bão số 10. Theo đó, ông Giang yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và các xã, phường, đặc khu không được lơ là, chủ quan trước bão.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm đếm tàu thuyền còn hoạt động trên biển. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải dùng mọi biện pháp để thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 17h ngày 27/9 đến khi thời tiết ổn định.

Quảng Ngãi cấm tàu thuyền, kể cả tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, ra khơi từ 17h ngày 27/9 (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương phối hợp với các xã, phường, đặc khu kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để có phương án di dời dân khi mưa, lũ diễn biến phức tạp.

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ đêm 26/9 đến sáng 27/9 tại Quảng Ngãi có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào, gió cấp 4-5, sóng biển cao 0,5-1,5m. Trong chiều và đêm 27/9, vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tỉnh Gia Lai còn 141 tàu trong vùng nguy hiểm

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, trên địa bàn tỉnh có 141 tàu trong vùng nguy hiểm 24 giờ tới của bão số 10. Trong đó, có 6 tàu cá nằm trên đường đi của bão; 75 tàu cá nằm trong vùng ảnh hưởng dưới đường đi của bão; còn lại nằm ngoài vùng ảnh hưởng của bão.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các phường ven biển kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.