Gần 100 nhà dân, kho lúa ở Huế bị tốc mái trước khi bão Bualoi đổ bộ

Căn nhà của gia đình anh Trương Quang Toản, tại thôn An Xuân Đông, xã Quảng Điền, thành phố Huế, bị tốc mái do lốc xoáy xảy ra vào lúc 2h ngày 28/9.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Điền, qua thống kê ban đầu, trận lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng 28/9 đã làm tốc mái 75 nhà dân tại các thôn An Xuân Đông, An Xuân Tây và An Xuân Bắc, mức độ thiệt hại 10-80%.

Anh Trương Quang Toản cho biết trận dông lốc xảy ra vào lúc rạng sáng khiến người dân bị bất ngờ, không kịp trở tay, nhiều tài sản trong nhà anh bị ướt, hư hỏng.

Nhà cửa và hàng quán của gia đình ông Đặng Phước Qua (75 tuổi, trú tại thôn An Xuân Đông, xã Quảng Điền), bị gió gây hư hại nặng.

Ông Đặng Phước Quả cho biết khi hai vợ chồng ông cùng con cái đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ nghe gió rít mạnh. Ông bật dậy chứng kiến nhiều thứ xung quanh rơi vỡ.

Ông Quả vẫn chưa hết bàng hoàng khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhà cửa bị thiệt hại nặng.

Mảnh vỡ tấm lợp rơi xuống giữa nhà khiến các thành viên của gia đình anh Trí ở thôn An Xuân Đông bị một phen hú vía (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trong sáng 28/9, các hộ dân bị thiệt hại nhẹ đã tranh thủ khắc phục tạm thời nhà cửa trước khi bão đổ bộ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Bùn đất tràn vào nhà dân ở xã Quảng Điền sau trận dông lốc bất ngờ.

Mái kho thóc của Hợp tác xã nông nghiệp An Xuân, xã Quảng Điền bị gió mạnh thổi bay.

Ông Trần Quang Hùng, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp An Xuân, cho biết, chiều 27/9, hơn 20 tấn lúa mới thu hoạch được đưa vào kho, nay bị ướt.

Trong kho của Hợp tác xã nông nghiệp An Xuân còn có hơn 5 tấn lúa giống dự trữ.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, kiểm tra kho bị tốc mái và yêu cầu chính quyền địa phương tìm cơ sở sấy lúa cho dân.

Các lực lượng chức năng được huy động hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp An Xuân vận chuyển lúa sang khu vực khô ráo.

Rạp vòm bằng tôn của Trường THCS Quảng An, xã Quảng Điền bị đổ sập sau dông lốc.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, tính đến nay, trên địa bàn đã có 89 nhà dân bị tốc mái. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời các thiệt hại do mưa bão gây ra.