Người dân đứng xem sóng biển cao 2-3m trước giờ bão Bualoi đổ bộ
(Dân trí) - Ảnh hưởng của bão Bualoi, tại khu vực ven biển của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có sóng biển dữ dội, người dân vẫn ra xem, chụp ảnh.
Bão Bualoi (bão số 10) chưa đổ bộ trực tiếp vào vùng biển tỉnh Thanh Hóa, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 10h ngày 28/9, tại khu vực ven biển địa phương này đã có gió nhẹ, mưa vừa, sóng to dữ dội, có thời điểm sóng biển cao 2-3m.
Dọc khu du lịch ven biển Thanh Hóa, các nhà hàng, khách sạn đã đóng cửa, đường vắng người qua lại.
Đến 11h cùng ngày, tại biển Hải Tiến xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh, sóng biển khá mạnh..
Dù thời tiết diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa bão, nhưng nhiều người dân và du khách vẫn hiếu kỳ, ra bờ kè biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa đứng xem sóng biển.
Sóng biển vỗ vào bờ trắng xóa, nhưng người dân vẫn liều mình đứng trên bờ kè xem, thậm chí có người còn chụp ảnh "sống ảo".
Ông Trương Xuân Nghĩa, trú tại xã Hoằng Tiến, cho biết nghe tin cơn bão Bualoi sắp đổ bộ đất liền, từ sáng sớm 28/9, ông phải tranh thủ dùng bao đất gia cố lại mái tôn và một số vị trí xung yếu của nhà hàng. Với kinh nghiệm sống của mình, ông Nghĩa dự báo đêm nay sóng biển sẽ rất to, vì thời điểm bão đổ bộ trùng với lúc thủy triều dâng cao.
Tại khu du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An), sáng 28/9, trời âm u, mưa nhỏ, sóng biển động dữ dội.
Sóng biển vỗ mạnh, đập vào bờ kè biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, trước giờ bão Bualoi đổ bộ. Dù sóng biển lớn nhưng vẫn có hai du khách ra bờ kè đứng xem.
Lực lượng cứu hộ biển Cửa Lò tuần tra, nhắc nhở người dân để đảm bảo an toàn.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 11h ngày 28/9, bão Bualoi (bão số 10) mạnh cấp 12, giật cấp 15 đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 240km về phía Nam Đông Nam.
Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Do ảnh hưởng của bão, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, từ chiều nay có gió mạnh cấp 6-7, từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10-12 (thời gian gió mạnh kéo dài từ 19h đến 23h đêm), các khu vực sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20h ngày 28/9 đến 2h ngày 29/9.
Tại tỉnh Thanh Hóa, từ chiều nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng phía Nam Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 13 (thời gian gió mạnh từ 19h đến 23h).