Người dân đứng xem sóng biển cao 2-3m trước giờ bão Bualoi đổ bộ

Sóng biển cao 2-3m, người dân hiếu kỳ đứng xem (Video: Thanh Tùng).

Bão Bualoi (bão số 10) chưa đổ bộ trực tiếp vào vùng biển tỉnh Thanh Hóa, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 10h ngày 28/9, tại khu vực ven biển địa phương này đã có gió nhẹ, mưa vừa, sóng to dữ dội, có thời điểm sóng biển cao 2-3m.

Dọc khu du lịch ven biển Thanh Hóa, các nhà hàng, khách sạn đã đóng cửa, đường vắng người qua lại.

Đến 11h cùng ngày, tại biển Hải Tiến xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh, sóng biển khá mạnh..

Dù thời tiết diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa bão, nhưng nhiều người dân và du khách vẫn hiếu kỳ, ra bờ kè biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa đứng xem sóng biển.

Sóng biển vỗ vào bờ trắng xóa, nhưng người dân vẫn liều mình đứng trên bờ kè xem, thậm chí có người còn chụp ảnh "sống ảo".

Ông Trương Xuân Nghĩa, trú tại xã Hoằng Tiến, cho biết nghe tin cơn bão Bualoi sắp đổ bộ đất liền, từ sáng sớm 28/9, ông phải tranh thủ dùng bao đất gia cố lại mái tôn và một số vị trí xung yếu của nhà hàng. Với kinh nghiệm sống của mình, ông Nghĩa dự báo đêm nay sóng biển sẽ rất to, vì thời điểm bão đổ bộ trùng với lúc thủy triều dâng cao.

Tại khu du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An), sáng 28/9, trời âm u, mưa nhỏ, sóng biển động dữ dội.

Sóng biển vỗ mạnh, đập vào bờ kè biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, trước giờ bão Bualoi đổ bộ. Dù sóng biển lớn nhưng vẫn có hai du khách ra bờ kè đứng xem.

Lực lượng cứu hộ biển Cửa Lò tuần tra, nhắc nhở người dân để đảm bảo an toàn.