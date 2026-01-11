Báo Saudi Arabia bình luận trước khi đội nhà gặp U23 Việt Nam

Ở lượt trận cuối cùng bảng A giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào lúc 23h30 ngày 12/1. Trước trận đấu này, U23 Việt Nam đang đứng đầu bảng với 6 điểm, hơn U23 Saudi Arabia và U23 Jordan 3 điểm.

U23 Việt Nam sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua với cách biệt từ 4 bàn trở lên (hoặc với tỷ số 0-3) là giành vé đi tiếp. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia lâm vào tình cảnh khó khăn khi buộc phải giành chiến thắng.

Trước trận đấu quyết định của đội nhà với U23 Việt Nam, tờ Kooora (Saudi Arabia) bình luận: “U23 Saudi Arabia sẽ kết thúc vòng bảng giải U23 châu Á với trận đấu khó khăn với U23 Việt Nam.

“Chim ưng xanh” (biệt danh của Saudi Arabia) bắt buộc phải hướng tới chiến thắng để giành vé vào tứ kết. Điều đó đòi hỏi đội bóng cần phải tập trung tối đa và chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu sắp tới gặp U23 Việt Nam”.

Tờ Al Mashhad bình luận: “U23 Việt Nam đang duy trì thành tích hoàn hảo khi giành chiến thắng trong cả hai trận trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Họ đang dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm. Trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Việt Nam không khác gì trận chung kết. Đoàn quân của HLV Di Biagio đang đứng trước thử thách rất lớn”.

U23 Saudi Arabia đánh bại U23 Việt Nam trong hai lần chạm trán gần nhất (Ảnh: Duy Hiếu).

Trong hai lần gặp nhau gần nhất, U23 Saudi Arabia đều đánh bại U23 Việt Nam. Ở giải U23 châu Á 2022, đội bóng Tây Á đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Việt Nam. Sau đó, tới Asiad 2023, họ tiếp tục đánh bại “Những chiến binh sao vàng” với tỷ số 3-1.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, U23 Việt Nam đang có sự tự tin cao độ và sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà U23 châu Á.