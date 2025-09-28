Bão Bualoi chưa đổ bộ đã có 76 nhà dân bị tốc mái, một người tử vong

Sáng 28/9, lãnh đạo UBND phường An Cựu, thành phố Huế, cho biết sau một đêm nỗ lực, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị D.T.H. (SN 1990), người bị lũ cuốn trôi trước bão Bualoi.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào lúc 6h20 cùng ngày, cách khu vực xảy ra vụ việc khoảng 100m.

Nhà của người dân ở xã Quảng Điền, thành phố Huế bị tốc mái hoàn toàn dù bão Bualoi chưa đổ bộ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, chiều 27/9, chị H. cùng chồng là anh N.D.H. (SN 1985), quê tỉnh Thanh Hóa, đi bộ từ phòng trọ tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu ra bến xe để về quê.

Thời điểm nêu trên, tại thành phố Huế đang có mưa rất to do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu cục bộ. Trong khi đi qua đoạn ruộng đầu kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, chị H. không may trượt ngã và bị dòng nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Đến tối cùng ngày, người chồng mới liên lạc được với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm vợ.

Công an phường cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Huế đã tổ chức lực lượng, huy động thợ lặn chuyên nghiệp đến khu vực xảy ra sự việc để tìm kiếm nạn nhân.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, các ngày 27-29/9, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-350mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn kèm dông lốc đã làm tốc mái 76 nhà dân tại khu vực xã Quảng Điền, trong đó nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Giành (thôn Tân Xuân Lai), tốc mái 70%.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời nhà cửa, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.