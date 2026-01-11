Cần 122.000 đơn vị máu trong 3 tháng đầu năm

Sáng 11/1, Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức phát động Chương trình hiến máu “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 18. Chuỗi hoạt động kéo dài trong 3 tháng, góp phần cung cấp nguồn máu dành cho điều trị vốn rất khan hiếm trong dịp đầu năm.

PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia nhấn mạnh, trải qua 18 năm, Chủ nhật Đỏ đã góp phần quan trọng giải quyết tình trạng thiếu máu mỗi dịp Tết đến, hè về.

Rất nhiều bạn trẻ đăng kí hiến máu tình nguyện trong ngày khai mạc Chủ nhật Đỏ, diễn ra sáng 11/1 tại Đại học Bách Khoa, Hà Nội (Ảnh: T.H).

Năm nay, Trung tâm dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu để đáp ứng nhu cầu điều trị tại hơn 180 cơ sở y tế. Đến nay, số máu tiếp nhận mới đạt 91.000 đơn vị, vẫn còn thiếu khoảng 30.000 đơn vị.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết, sáng nay, hàng nghìn sinh viên Đại học Bách khoa đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, 18 năm đồng hành cùng hoạt động hiến máu tình nguyện trên cả nước, tiếp nhận được hàng trăm ngàn đơn vị máu, Chủ nhật Đỏ đã góp phần làm cho hiến máu tình nguyện trở thành việc làm thường xuyên của rất nhiều người.

"Nếu không có máu, cứ 4 bệnh nhân cần truyền thì chỉ có 3 người được đáp ứng. Nguồn máu thu được từ Chủ nhật Đỏ sẽ giúp các bệnh nhân cần máu trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán”, PGS.TS Trần Ngọc Quế thông tin.