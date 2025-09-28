Thời gian bão Bualoi đổ bộ đất liền và thời điểm gió mạnh nhất hôm nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm) cho biết lúc 11h ngày 28/9, bão Bualoi (bão số 10) mạnh cấp 12, giật cấp 15 đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 240km về phía Nam Đông Nam.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Do ảnh hưởng của bão, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Khoảng 22h ngày 28/9 đến 1h ngày 29/9, tâm bão Bualoi sẽ đi vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Lãnh đạo Trung tâm cho biết khoảng 16h, tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16 trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị. Dự báo khoảng 22h ngày 28/9 đến 1h ngày 29/9, tâm bão đi vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị.

Theo vị này, từ trưa nay, gió trên đất liền Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Gió mạnh nhất từ chiều tối đến hết đêm 28/9, thời gian bão hoạt động trên đất liền khoảng 6-8 giờ.

Nhận định chi tiết các khu vực, tại Quảng Trị, lãnh đạo Trung tâm cho biết từ trưa nay đến tối nay, khu vực ven biển phía Nam Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7.

Bên cạnh đó, khu vực phía Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão (phần giáp ranh với đèo Ngang) có gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, thời gian gió mạnh kéo dài từ 17h đến 23h.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, từ chiều nay có gió mạnh cấp 6-7, từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10-12 (thời gian gió mạnh kéo dài từ 19h đến 23h đêm), các khu vực sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20h ngày 28/9 đến 2h ngày 29/9.

Tại tỉnh Thanh Hóa, từ chiều nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng phía Nam Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 13 (thời gian gió mạnh từ 19h đến 23h).

Nhận định về mưa lớn, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo ngày 28-30/9, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao ngập úng đô thị, vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo dự báo, từ 28/9 đến 1/10, nhiều sông ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện lũ, đỉnh lũ đạt báo động 2-3, có nơi trên báo động 3 như sông Thao, Hoàng Long, Mã, Chu, Cả, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Kiến Giang….

Bên cạnh đó, một số sông lớn khác đạt báo động 1-2, có nơi trên báo động 2 như sông Lô, La, Gianh, Thạch Hãn, Hương, Bồ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại các tuyến đê trực diện biển, cao trình thấp, nhất là các vị trí trọng điểm như đê kè Đông Minh (Hưng Yên), đê biển Cồn Tròn - Hải Thịnh - Thịnh Long (Ninh Bình), Quảng Nham - Hải Bình (Thanh Hóa), Diễn Thành - Quỳnh Thọ - Long Thuận (Nghệ An), tả Nghèn - Cẩm Nhượng - Hội Thống (Hà Tĩnh), Vĩnh Thái (Quảng Trị)...

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa rất lớn trên lưu vực các hồ chứa lớn như Hủa Na, Cửa Đạt (Thanh Hóa), Bản Vẽ (Nghệ An), Hố Hô (Quảng Bình), cùng các hồ Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà (Bắc Bộ).