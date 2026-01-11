Đàn cá heo vào sát bờ biển Sầm Sơn

Mạng xã hội đang xôn xao trước các clip ghi lại cảnh một đàn cá heo bơi lội tung tăng gần bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ anh Bùi Đức Kỳ, người đã quay lại những thước phim ấn tượng này, đàn cá heo xuất hiện vào khoảng 10h20 ngày 11/1. Anh Kỳ cho biết, trong lúc đi ca nô dạo chơi và thả lưới đánh cá, anh bất ngờ bắt gặp cá heo đang bơi lội thành đàn.

Cá heo bơi ở gần bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Cắt từ clip Bùi Đức Kỳ).

Anh Kỳ ước tính có khoảng 15 con cá heo, mỗi con nặng hơn 1 tạ, trong đó có một con cá heo trắng nổi bật. Điều đặc biệt là vị trí đàn cá xuất hiện rất gần bờ, chỉ cách khoảng 150m.

Người dân địa phương cũng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên cá heo xuất hiện tại vùng biển Sầm Sơn. Tuy nhiên, việc đàn cá heo với số lượng lớn và bơi lội gần bờ như lần này là điều khá hiếm gặp, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thích thú.