Bão Bualoi di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Công văn số 17940 về việc ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Công văn dẫn báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sáng 28/9, bão số 10 (Bualoi) ở vùng ven biển Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Huế khoảng 170km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h, vào đất liền, gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Bão cũng gây mưa lớn 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, thủy triều dâng cao 1-1,5m, trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng trong các ngày 28-30/9 và các ngày sau.

Tại khu du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An), sáng 28/9, trời âm u, mưa nhỏ, sóng biển động dữ dội (Ảnh: Hoàng Lam).

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá; đe dọa các tuyến đê trực diện biển, an toàn của các hồ chứa nước.

“Bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm”, Công văn của Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Trước tình hình trên, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với bão Bualoi và mưa lớn.

Đồng thời, các đơn vị cũng phải chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê trực diện biển và các hồ chứa nước.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Tình hình về cơn bão Bualoi phải gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng trước 16h hằng ngày, theo yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.