Đèo Prenn ở Đà Lạt xuất hiện thêm vết nứt xé toạc mặt đường

Đầu năm 2023, dự án mở rộng, nâng cấp đèo Prenn (nay thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) được các cơ quan chức năng khởi công với vốn đầu tư hơn 550 tỷ đồng. Dự án dài 7,4km, quy mô 4 làn xe, do liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả - Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả thi công.

Cuối năm 2024, dự án mở rộng, nâng cấp đèo Prenn hoàn thành, được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến ngày 17/11, sau nhiều ngày mưa lớn, một đoạn đường gần cầu Datanla bị sạt lở, giao thông qua khu vực tê liệt nhiều ngày.

Theo cơ quan chức năng, điểm sạt trượt thuộc Km224+600 - Km224+700. Tại đây, phần kè taluy âm với kết cấu bê tông cốt thép bị sạt lở, trôi xuống vực sâu hàng chục mét, mặt đường rạn nứt, hư hỏng nghiêm trọng.

Xảy ra sạt lở, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng buộc đóng đèo, công bố tình huống thiên tai khẩn cấp, thực hiện các biện pháp xử lý sự cố.

Trong khi điểm sạt trượt "chí mạng" vào ngày 17/11 chưa được xử lý xong, đèo Prenn tiếp tục xuất hiện vết rạn nứt mặt đường và vết rạn nứt taluy ở 4 điểm khác. Trong ảnh, điểm sụt lún thứ 2 cách hiện trường sạt lở ngày 17/11 không xa, đang được đơn vị thi công rào chắn để sửa chữa.

Đơn vị thi công cắt, cuốc bỏ lớp bê tông nhựa ở làn đường ngoài cùng tại vị trí xuất hiện sụt lún để đóng ép cọc thép (cọc cừ larsen).

Một vết rạn nứt dài gần 10m chạy dọc làn ngoài cùng đường đèo Prenn (hướng đi Đà Lạt - TPHCM). Tại vị trí này, cơ quan chức năng căng dây phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Hạng mục công trình bê tông ở phần taluy âm đường đèo Prenn bị bể gãy, có dấu hiệu dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.

Một công nhân sử dụng xi măng trám lấp vết nứt trên đường để hạn chế nước mưa thấm vào công trình.

Một điểm xuất hiện vết nứt mặt đường, taluy dương (hướng TPHCM - Đà Lạt) được đơn vị thi công sử dụng tôn quây kín để phục vụ công tác sửa chữa. Bên trong, hàng loạt cây thông ở triền đồi đã bị cắt hạ.

Một vết rạn nứt mới xuất hiện trên bề mặt đường đèo Prenn.

Đơn vị thi công sử dụng máy múc đào sâu xuống lòng đường để xử lý điểm sạt lún trên đường đèo Prenn.

Ông Lưu Văn Giang, người dân phường Xuân Hương - Đà Lạt nói: "Đèo Prenn là một trong những con đường đẹp của Đà Lạt. Nhưng chỉ sau 1 mùa mưa, đèo sạt lở, chắp vá khắp nơi. Thật đáng buồn".