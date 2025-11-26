Omoda & Jaecoo Việt Nam chinh phục khách hàng với chính sách hậu mãi hàng đầu thị trường

Sau 1 năm hiện diện tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đã từng bước khẳng định vị thế của một thương hiệu trẻ nhưng tạo dựng được niềm tin mạnh mẽ từ khách hàng. Những đánh giá tích cực từ khách hàng - những người đang sử dụng xe mỗi ngày - là minh chứng cho điều đó.

“Chính sách hậu mãi khiến tôi đặt niềm tin vào Omoda & Jaecoo”

Với anh Mạnh Hoàng (Hà Nội) - khách hàng mua Jaecoo J7 - lý do khiến anh quyết định chọn thương hiệu mới đến từ Trung Quốc không phải là ngoại hình hay công nghệ, mà chính là cảm giác được bảo vệ.

“Omoda & Jaecoo bảo hành xe 7 năm/1 triệu km và bảo hành động cơ 10 năm/1 triệu km khiến tôi cảm thấy mình được bảo vệ", anh nói.

Cam kết cung cấp phụ tùng trong 48 giờ cũng khiến anh bất ngờ. “Mua xe không chỉ là chọn sản phẩm, mà là chọn sự đồng hành”, anh Hoàng nhấn mạnh.

Gia đình anh Mạnh Hoàng lựa chọn chiếc Jaecoo J7 làm người bạn đồng hành (Ảnh: NVCC).

Cảm nhận tương tự cũng đến từ chị Nguyễn Vân Anh (Hà Nội). Là người trẻ yêu thích SUV thời thượng và năng động, chị bị thu hút ngay bởi Omoda C5. Tuy nhiên, việc thương hiệu mới đến từ Trung Quốc khiến chị có chút ái ngại ban đầu.

“Điều khiến tôi không còn lo ngại chính là chính sách hậu mãi rất rõ ràng: bảo hành dài hạn, cung cấp phụ tùng chính hãng nhanh gọn và hệ thống gần 40 nhà phân phối phủ rộng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất Omoda & Jaecoo đang được xây dựng tại tỉnh Hưng Yên, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026. Tôi cảm thấy mình có thể tin được”, chị Vân Anh chia sẻ lý do quyết định lựa chọn gắn bó lâu dài với Omoda & Jaecoo.

Khách hàng cảm nhận sự chuyên nghiệp từ dịch vụ bán hàng đến dịch vụ hậu mãi

Không chỉ sản phẩm, điều Omoda & Jaecoo giữ chân nhiều khách hàng chính là sự đồng nhất trong chất lượng dịch vụ tại mọi nhà phân phối trên toàn quốc.

Chị Hoàng Lê Vân (Hà Nội) - người yêu thích tự do, di chuyển nhiều và luôn ưu tiên công nghệ - đã lựa chọn Jaecoo J7 SHS sau thời gian cân nhắc. Với chị Lê Vân, hệ thống dịch vụ mới là yếu tố quyết định để gắn bó lâu dài với một chiếc xe.

Hệ thống nhà phân phối của Omoda & Jaecoo Việt Nam ngày càng mở rộng, đem lại sự an tâm cho chị Hoàng Lê Vân khi sử dụng xe (Ảnh: NVCC).

“Tôi chọn J7 SHS không chỉ vì công nghệ, mà vì tôi biết mình có thể an tâm trên mọi hành trình. Từ Hà Nội vào Đà Nẵng hay lên Tây Nguyên, tôi có thể dễ dàng tìm được một nhà phân phối chính hãng của Omoda & Jaecoo Việt Nam để sử dụng dịch vụ khi cần”, chị Vân nói.

Mỗi lần đưa xe vào xưởng dịch vụ, dù ở Hà Nội hay trong những chuyến đi xa, chị đều nhận được phong cách phục vụ giống nhau: quy trình tiếp đón chuyên nghiệp, tư vấn kỹ thuật rõ ràng, chi phí minh bạch và xử lý nhanh gọn.

Chị Vân nói thêm: “Tôi cảm nhận được sự nhất quán. Với người hay đi du lịch như tôi, cảm giác an tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì”.

Trong bối cảnh thị trường xe ô tô tại Việt Nam ngày càng trở nên sôi động, Omoda & Jaecoo chọn cách đầu tư vào dịch vụ để xây dựng niềm tin bằng hành động. Từ chính sách bảo hành hàng đầu thị trường, cam kết phụ tùng 48 giờ, đến hệ thống gần 40 nhà phân phối phủ rộng toàn quốc và quy trình vận hành chuẩn hóa, tất cả đã tạo nên lý do khiến nhiều khách hàng sẵn sàng chọn thương hiệu mới và tiếp tục giới thiệu cho người thân, bạn bè.

Với phần lớn khách hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam, chiếc xe chỉ là điểm bắt đầu. Điều khiến họ thật sự gắn bó là cảm giác được chăm sóc và đồng hành trọn vẹn trong suốt hành trình. Và đó chính là cách Omoda & Jaecoo đang xây dựng niềm tin bằng dịch vụ, cam kết dài hạn và bằng sự nghiêm túc với thị trường Việt Nam.

Omoda & Jaecoo là thương hiệu ô tô toàn cầu, thuộc Tập đoàn Chery. Tập đoàn này đã đặt dấu chân vươn xa tại hơn 100 thị trường trên toàn thế giới và được JD Powers đánh giá chất lượng xe mới xuất xưởng số 1 năm 2023, 2024.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo là thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên xây dựng nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên - thông qua mô hình liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn Geleximco - tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam và Tập đoàn Chery.

Trong cuối tháng 10, nhà máy sản xuất Omoda & Jaecoo đã khởi công, khẳng định rõ rệt cho chiến lược phát triển lâu dài “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”.

Bên cạnh đó, mạng lưới nhà phân phối rộng khắp, trải dài từ Bắc vào Nam với 35/39 nhà phân phối đã đi vào hoạt động, là cánh tay nối dài để Omoda & Jaecoo Việt Nam có thể đem những sản phẩm ô tô thời thượng - chất lượng toàn cầu đến gần hơn với khách hàng trong nước.

Dự kiến trong năm 2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu 16 mẫu xe mới đến với khách hàng Việt.