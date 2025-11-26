Yêu cầu kiên cố hóa đèo Mimosa trước Tết Nguyên đán 2026

Bộ Xây dựng vừa có chỉ đạo về việc sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở tại đèo Mimosa và một số đoạn tuyến thuộc quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước mắt, Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án 85 cử lực lượng ứng trực 24/24 tại hiện trường, tổ chức thi công khẩn cấp phần đường tạm để thông tuyến trước ngày 30/11 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

PMU 85 phấn đấu thông đường tạm trên đèo Mimosa vào ngày 28/11 (Ảnh: Đ.Đ.)

Về kế hoạch thi công kiên cố hóa vị trí sạt lở, đảm bảo ổn định lâu dài, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được giao khẩn trương ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85) triển khai ngay việc thi công kiên cố hóa khu vực bị hư hỏng khi có lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/2/2026 để kịp phục vụ người dân đi lại vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trước đó, PMU 85 đã báo cáo phương án xây mới cầu cạn qua khu vực sạt lở. Quá trình thiết kế cầu mới, đơn vị tư vấn sẽ đẩy tim tuyến về phía taluy âm, nắn thẳng đoạn đường đèo. Chi phí xây dựng tạm tính khoảng 28 tỷ đồng.

Phương án thi công cầu cạn (đường màu vàng) qua vị trí đèo Mimosa bị sạt lở (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trên cơ sở báo cáo của PMU 85, Bộ Xây dựng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì rà soát, xác định nguồn kinh phí, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định và bố trí vốn thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo PMU 85 khẩn trương hoàn thành nốt các hạng mục còn lại của dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20 trong năm 2025 để bàn giao cho địa phương.

Trước đó, dự án được khởi công vào tháng 1/2023, gồm các hạng mục cải tạo, nâng cấp đèo Mimosa và sửa chữa, xây dựng mới 9 cầu, 2 cống trên quốc lộ 20.

Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao, đưa vào sử dụng 7/9 cầu, 2/2 cống. Hai cầu còn lại (Đại Nga và Đại Ninh) đã hoàn thành toàn bộ phần cầu. Nhà thầu đang hoàn thiện đường đầu cầu.