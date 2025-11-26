Ô tô tải cháy rụi trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Khoảng 14h30 ngày 26/11, xe tải mang biển kiểm soát 36C-347.xx lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng về phía Bắc; khi đến đoạn thuộc xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự cố, tài xế dừng xe và tìm cách dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa sau đó bao trùm toàn bộ phương tiện.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Nhận tin báo, đơn vị quản lý cao tốc phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức dập lửa, điều tiết giao thông.

Không lâu sau, đám cháy được khống chế, tuy nhiên ô tô tải cùng hàng hóa trên xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Sự cố khiến việc lưu thông qua đoạn tuyến cao tốc nêu trên gặp nhiều khó khăn.

Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra vụ việc nắng ráo, mặt đường êm thuận và hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.