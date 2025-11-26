Đoàn chuyên gia khảo sát hiện trường sạt lở đất các đèo ở Lâm Đồng

Ngày 26/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã cử đoàn công tác liên ngành phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân sạt lở đất tại Lâm Đồng.

Đoàn công tác gồm các chuyên gia có kinh nghiệm về địa chất công trình, trượt lở đất, khí tượng thủy văn và công nghệ quan trắc.

Chuyên gia khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân sạt lở đất ở Lâm Đồng (Ảnh: Mai Lan).

Theo kế hoạch, trong các ngày 24-30/11, đoàn công tác khảo sát, đánh giá tình hình, phạm vi, mức độ sạt lở tại các khu vực như: đèo Prenn, đèo Minosa, đèo D’Ran, đèo Khánh Lê…

Đoàn chuyên gia sẽ xác định các yếu tố địa chất, địa hình, thủy văn và các tác động nhân tạo để đề xuất các hướng giải pháp xử lý. Trong đó bao gồm đề xuất giải pháp công trình, phi công trình (xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ, hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm) nhằm khắc phục các sự cố sạt lở, đứt gãy.

Được biết, ngày 24/11 vừa qua, đoàn công tác của Viện Hàn lâm phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng khảo sát thực tế khu vực thôn Lạc Thiện 2 (xã D’Ran) và ghi nhận nhiều điểm xuất hiện vết nứt dài trên các ngọn đồi như Trảng Bằng, Ba Lá Xanh, khu Đường Mới.

Điểm sạt lở đất trên đèo Mimosa ở Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, ngày 17-23/11, Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài làm nhiều xã, phường của tỉnh bị ngập lụt, thiệt hại nặng về người và tài sản.

Cơ quan chức năng ghi nhận 5 người chết, 1 người bị thương; 2.784 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa, trong đó có 76 căn nhà đổ sập hoặc bị lũ cuốn trôi; 4.457ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng; hơn 9.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Mưa lũ gây sạt lở, ngập lụt trên 180 điểm thuộc các tuyến giao thông nội tỉnh. Trong đó, nhiều vị trí sạt lở quy mô lớn như đèo Prenn, đèo Mimosa, quốc lộ 27C khiến giao thông huyết mạch bị gián đoạn.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ những ngày qua làm địa phương thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.