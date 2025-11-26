Ô tô tông nhau ở Lạng Sơn, 4 người tử vong, 2 người bị thương

Chiều 26/11, ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn), cho biết trên địa bàn mới xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Xe 7 chỗ vỡ toác một bên thân, 6 người ngồi trong xe thương vong (Ảnh: Báo và Đài PTTH Lạng Sơn).

Theo ông Sơn, vào khoảng 13h30 cùng ngày, ô tô 7 chỗ màu trắng lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội, khi đến Km41 (địa bàn xã Nhân Lý, Lạng Sơn) đã xảy ra va chạm với xe tải đi chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người trên ô tô 7 chỗ tử vong (3 nam, 1 nữ), 2 người bị thương (tài xế và một cháu bé). Xác minh ban đầu, cả 4 nạn nhân tử vong đều là người xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Vụ tai nạn cũng khiến xe 7 chỗ hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo và Đài PTTH Lạng Sơn).

"Qua nắm bắt thông tin ban đầu, trong 4 nạn nhân tử vong có 2 người có thể là bác sĩ hoặc điều dưỡng đang trên đường đưa người bệnh xuống Hà Nội", ông Vương Văn Sơn thông tin.

Theo Chủ tịch UBND xã Nhân Lý, sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, phân luồng giao thông qua khu vực.

Đến 16h30 cùng ngày, hiện trường vụ việc đã được giải tỏa, các phương tiện lưu thông ổn định.