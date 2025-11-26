Tài xế xe khách bị phạt 7 triệu đồng vì không nhường đường xe ưu tiên

Ngày 26/11, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản xử phạt với anh Đ.T.D. (SN 1974, trú tại TP Hà Nội), do có hành vi điều khiển ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Tài xế D. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm trên, anh D. sẽ bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo cảnh sát, chiều 25/11, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ dẫn đoàn khách quốc tế di chuyển từ đường Đàm Quang Trung vào trung tâm thành phố. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn xe phát tín hiệu ưu tiên theo đúng quy định.

Tới khoảng 15h15 cùng ngày, khi đoàn xe lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy, phát hiện xe khách BKS 29E-362.xx di chuyển phía trước nên lực lượng làm nhiệm vụ đã nhiều lần phát loa yêu cầu nhường đường, tuy nhiên tài xế ô tô trên không chấp hành, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn trên một đoạn đường dài.

Trước tình huống trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã ghi lại toàn bộ hình ảnh vi phạm và thông báo cho đơn vị CSGT địa bàn để xác minh, xử lý.

Hình ảnh tài xế xe khách không chịu nhường đường cho xe ưu tiên (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 5 đã xác định được người điều khiển xe khách và mời lên trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại trụ sở công an, tài xế D. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông khi gặp xe ưu tiên đang phát tín hiệu theo quy định phải nhanh chóng giảm tốc độ, đi sát vào lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường, tuyệt đối không cố tình đi chậm hoặc cản trở hoạt động của xe ưu tiên.