Thông tuyến đèo Prenn ở Đà Lạt sau gần 10 ngày tê liệt vì sạt lở

Ngày 25/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau nhiều ngày sửa chữa, cơ quan chức năng quyết định thông tuyến đèo Prenn vào 13h cùng ngày. Trừ ô tô tải, các phương tiện được lưu thông 2 chiều.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, thời tiết có diễn biến phức tạp và đơn vị thi công tiếp tục sửa chữa, khắc phục trên tuyến đèo Prenn nên cơ quan này khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua đèo vào thời điểm mưa lớn; ban đêm; tầm nhìn hạn chế do sương mù.

Điểm sạt lở trên đèo Prenn hôm 17/11 (Ảnh: Minh Hậu).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện lưu thông trên đèo Prenn chú ý quan sát tránh rủi ro do sự cố sạt lở; đi chậm; tuân thủ biển báo hiệu và phương án phân luồng tại các khu vực đang tổ chức thi công sửa chữa trên tuyến.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn cho người dân.

Như Dân trí thông tin, vào sáng 17/11, tuyến đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt, đoạn gần cầu Datanla) xảy ra sạt lở khiến giao thông tê liệt. Tại hiện trường, kết cấu bê tông cốt thép taluy âm của công trình bị sạt trượt, trôi xuống vực sâu. Điểm sạt lở mở rộng, ăn vào lòng đường hướng đi Đà Lạt - TPHCM gây nên nhiều vết nứt lớn, chạy dài 100m.

Điểm sạt lở ăn sâu vào mặt đường đèo Prenn (Ảnh: Minh Hậu).

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đóng đèo Prenn, cấm lưu thông qua khu vực để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng giao thông cho xe cộ ra vào Đà Lạt qua các tuyến đèo khác.

Trong cuộc làm việc với các cơ quan chức năng mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác khắc phục sự cố sạt lở, sớm thông tuyến giao thông đèo Prenn.

Đèo Prenn dài 10km, thuộc quốc lộ 20. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TPHCM.