Biệt thự, liền kề phong cách kiến trúc Indochine Pháp tại Vịnh Ngọc

Kiến trúc Đông Dương tái sinh trong thời đại xanh

Từ đầu thế kỷ XX, kiến trúc Indochine Pháp đã trở thành dấu ấn giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển châu Âu và tinh thần Á Đông, một vẻ đẹp giao thoa vừa mềm mại, vừa khí chất, hòa quyện bản sắc Đông - Tây trong từng đường cong, tỷ lệ.

Sự kết hợp giữa đường nét cổ điển Pháp và chất liệu bản địa Đông Dương tạo nên phong thái không bị giới hạn bởi thời gian hay xu hướng. Những mái dốc lớn, hiên rộng tránh nắng, chất liệu mộc, phào chỉ gỗ mềm mại và gam màu trầm ấm giúp Indochine Pháp luôn giữ được vẻ thanh lịch vượt thời gian.

Tại Việt Nam, phong cách Indochine Pháp gắn liền với những công trình biểu tượng từ hàng trăm năm trước, những biệt thự sang trọng của giới quý tộc hay những khu nghỉ dưỡng 5 sao - nơi mà vẻ đẹp không chỉ để ngắm, mà để sống và để lưu truyền.

Khi trở lại trong các căn biệt thự, liền kề biển tại Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Indochine Pháp không còn là hồi ức của một thời vàng son, mà là phiên bản nâng cấp mang tinh thần ESG++.

Kiến trúc Indochine Pháp tại Vịnh Ngọc không phải là sự lặp lại cũ kỹ, mà là sự thăng hoa về chất (Ảnh: CĐT).

Tại đây, bàn tay của các kiến trúc sư hàng đầu đã gìn giữ nguyên vẹn hồn cốt di sản, nhưng tái tạo toàn bộ cấu trúc theo ngôn ngữ của khí hậu bản xứ và năng lượng thời đại mới. Tông vàng kem thanh lịch, mái ngói đỏ ấm, những khoảng xanh đan cài giữa các khối nhà tạo nên một “tiểu vi khí hậu” sinh thái, nơi không khí luôn thoáng mát, ánh sáng luôn dịu dàng và cảm xúc sống luôn được nuôi dưỡng.

Mỗi chi tiết kiến trúc của các căn đều được “may đo” để đáp ứng đồng thời các tiêu chí thẩm mỹ, văn hóa và sinh thái. Lam gỗ vừa tạo hiệu ứng ánh sáng, vừa đón gió. Cửa sổ cao mở rộng tạo dòng khí đối lưu, giảm thiểu nhu cầu điều hòa. Vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, ngói đỏ được xử lý hiện đại, đảm bảo độ bền và giảm phát thải.

Từng đường gờ, từng họa tiết, từng lớp sáng đi qua ô cửa đều được điều tiết một cách tinh tế, để không gian trở nên sang trọng mà không phô trương. Ở đây, sự xa hoa không được thể hiện bằng những lớp trang trí nặng nề, mà bằng khả năng hòa vào cảnh quan, tôn trọng thiên nhiên và nâng niu những giá trị bền vững.

Tại Vịnh Ngọc, các căn mang phong cách kiến trúc Indochine Pháp được ví như bản mở rộng của thiên nhiên và bản tiếp nối của di sản (Ảnh: CĐT).

Kiến trúc Indochine Pháp tại Vịnh Ngọc cũng chính là đại diện tiêu biểu cho hướng phát triển mới của kiến trúc Việt Nam. Ở đó, bản sắc được tôn trọng, văn hóa được nâng tầm, và di sản được tái sinh bằng công nghệ, vật liệu và giải pháp hiện đại.

Tuyên ngôn sống của giới tinh hoa trong kỷ nguyên siêu đô thị ESG++

Kiến trúc Indochine Pháp tại Vinhomes Green Paradise không chỉ dừng ở giá trị thẩm mỹ hay sự hoài niệm. Chúng trở thành một tuyên ngôn về phong cách sống của một thế hệ chủ nhân yêu và am hiểu văn hóa - nơi triết lý sống tinh tế, sống xanh và sống có chiều sâu hòa quyện trong một tổng thể đẳng cấp quốc tế.

Không gian ấy phù hợp để mỗi thành viên trong gia đình lớn lên cùng giá trị văn hóa, để trẻ nhỏ được nuôi dưỡng trong môi trường an lành, để những giây phút nghỉ dưỡng trở thành thói quen mỗi ngày, và để chủ nhân tìm thấy sự cân bằng trong một thế giới vốn quá nhiều chuyển động.

Vịnh Ngọc được xem là “Vịnh tỷ phú” xa hoa, sinh thái và năng động bậc nhất châu Á (Ảnh: CĐT).

Cùng với kiến trúc mang tinh thần di sản, Vịnh Ngọc kiến tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng biển đa trải nghiệm giữa lòng đô thị, nơi thiên nhiên, tiện ích, kết nối hòa quyện trong một tổng thể tinh tế. “Vịnh tỷ phú”, lấy cảm hứng từ đảo quốc Singapore, được bao bọc bởi vành đai sinh quyển 75.000ha và biển hồ Lagoon 800ha, mở ra không gian sống trong lành, thuần khiết hiếm thấy.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, với nhà ga depot nằm ngay cửa ngõ khu Vịnh Ngọc, sẽ đưa cư dân đến trung tâm TPHCM sau 13 phút di chuyển, khai mở một phong cách sống cân bằng: làm việc giữa đô thị lớn, nghỉ dưỡng tại thiên đường giữa rừng, biển mỗi ngày.

Từ quy hoạch siêu đô thị đến kiến trúc của từng ngôi nhà, tinh thần bền vững thấm đẫm trong mọi thiết kế, tạo nên không gian sống trường tồn cho nhiều thế hệ. Triết lý này là yếu tố quan trọng giúp Vinhomes Green Paradise được công nhận là “Ứng viên chính thức” đầu tiên của cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, đồng thời là "nơi lý tưởng để an cư, lập nghiệp và nghỉ dưỡng”, theo đánh giá của New7Wonders.