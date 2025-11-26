Văn hóa phục vụ kết nối UNIQLO với người tiêu dùng

6 năm hiện diện tại Việt Nam không phải là chặng đường quá dài với một thương hiệu toàn cầu, nhưng đủ để UNIQLO ghi dấu ấn với người tiêu dùng bởi sự tử tế trong văn hóa phục vụ và cách thương hiệu đồng hành với cộng đồng.

Văn hóa Omotenashi - tinh thần hiếu khách đặc trưng của người Nhật đặt sự tận tâm, tôn trọng khách hàng lên hàng đầu đã giúp UNIQLO lan tỏa sự chu đáo, chân thành trong từng tương tác với khách hàng và trong các hoạt động hướng về xã hội.

Tại các cửa hàng UNIQLO, Omotenashi thể hiện trong những điều giản dị nhất, từ lời chào đón nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp, đến cách nhân viên chủ động hỗ trợ khách hàng.

Văn hóa phục vụ hiếu khách, đặt khách hàng làm trọng tâm không phải là tuyên ngôn tiếp thị, giá trị ấy đã thấm vào tư duy của đội ngũ nhân viên UNIQLO. Với UNIQLO, mọi vị khách đều xứng đáng được tiếp đón trân trọng và chân thành.

Nhân viên UNIQLO chào đón khách hàng đến với chương trình “Tuần lễ cảm ơn” (Ảnh: UNIQLO).

Theo đại diện thương hiệu, để nuôi dưỡng văn hóa ấy, UNIQLO dành nhiều nguồn lực đào tạo, giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và trao cho họ niềm tự hào nghề nghiệp.

Từ những bạn trẻ mới gia nhập đến tạo cơ hội cho nhân viên là người khuyết tật, tất cả đều được hướng dẫn tỉ mỉ cách gấp từng chiếc áo, cách giao tiếp chân thành, hay cách quan sát, kịp thời tư vấn, hỗ trợ nhưng vẫn mang lại trải nghiệm mua sắm thoải mái cho khách hàng. Chính những điều tưởng chừng rất giản dị đã tạo nên thiện cảm bền lâu, giúp UNIQLO xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng người tiêu dùng.

Các nhân viên UNIQLO được đào tạo kỹ lưỡng để mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho khách hàng (Ảnh: UNIQLO).

Tinh thần hiếu khách ấy còn được thể hiện trong văn hóa tri ân khách hàng của UNIQLO. Hàng năm, UNIQLO đều tổ chức các chương trình “Tuần lễ cảm ơn” (Kanshasai) trên toàn hệ thống 30 cửa hàng bán lẻ và 1 cửa hàng trực tuyến, mang đến nhiều quà tặng, ưu đãi thay cho lời cảm ơn của thương hiệu đối với sự ủng hộ và tin yêu của khách hàng.

Chương trình “Tuần lễ cảm ơn” của UNIQLO mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người tiêu dùng (Ảnh: UNIQLO).

Trong “Tuần lễ cảm ơn” mùa thu/đông 2025 diễn ra đến hết ngày 27/11, UNIQLO ra mắt bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam hợp tác cùng The Walt Disney, gồm 6 họa tiết mới lấy cảm hứng từ ẩm thực và trang phục truyền thống Việt Nam.

Bên cạnh việc tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam, bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam tiếp tục sứ mệnh xây thêm hai điểm trường mới tại tỉnh Cao Bằng và Lào Cai vào mùa xuân 2026.

Người tiêu dùng thích thú với những họa tiết tôn vinh bản sắc văn hóa Việt trong bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam (Ảnh: UNIQLO).

Theo ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam họa tiết mới không chỉ là món quà thời trang, mà còn là cách UNIQLO gửi gắm lời cảm ơn chân thành đến người tiêu dùng và cộng đồng Việt Nam.

Thông qua bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam, thương hiệu mong muốn tiếp tục tạo nên những giá trị bền vững tại nơi UNIQLO đang được yêu thương và đón nhận.

Trong 6 năm tại Việt Nam, UNIQLO vẫn tích cực với các hoạt động xây trường, cải thiện môi trường giáo dục cho giáo viên và học sinh tại các khu vực khó khăn.

Tính đến nay, hơn 4 tỷ đồng từ các bộ sưu tập UTme! Dân gian ký sự và UT Mickey đã được sử dụng để xây dựng 5 điểm trường và 1 nhà tắm tại Sơn La, Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), tạo điều kiện học tập an toàn cho hơn 300 em học sinh.

Một phòng học mầm non sạch sẽ, tiện nghi tại điểm trường Tà Chơ (Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai) do UNIQLO và Quỹ Hy Vọng xây dựng (Ảnh: UNIQLO).

UNIQLO cũng bền bỉ triển khai các dự án trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu “The Heart of LifeWear” phối hợp với Quỹ Hy Vọng và chương trình “Peace for All” đồng hành cùng tổ chức Plan International.

Đến nay, 20.000 áo Heattech đã được gửi đến người dân vùng sâu vùng xa để mọi người thêm ấm áp trong mùa đông khắc nghiệt. Dự án “Peace for All” đang hỗ trợ 8 bản làng tại Hà Giang nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và quyền trẻ em trong giai đoạn 2023-2026.

Với tinh thần tương thân tương ái, UNIQLO còn kịp thời hỗ trợ người dân, học sinh, cán bộ y tế và các em bệnh nhi trong nhiều đợt mưa lũ nghiêm trọng tại miền Bắc và miền Trung. Trong 2 năm 2024-2025, UNIQLO đã dành 2,5 tỷ đồng giúp các địa phương sớm ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả sau thiên tai.