Xe tải băng qua đường sắt khi tàu hỏa tới gần, tài xế thoát chết

Chiều 26/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 14h cùng ngày, tại đoạn đường ngang (đoạn qua địa bàn xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa với một ô tô tải.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phú Xuyên).

Vào thời gian trên, ô tô tải chưa rõ BKS di chuyển qua đoạn đường ngang thì xảy ra va chạm với tàu hỏa ký hiệu VNR D19E-9.xx.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên tàu hỏa phải tạm dừng hành trình. Nguyên nhân ban đầu do tài xế xe tải cố tình di chuyển qua đường ngang khi tàu hỏa di chuyển tới.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.