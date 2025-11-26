Chiều 26/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7.

Tham dự đối thoại về phía Việt Nam có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; về phía Philippines có ngài Irineo C. Espino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Philippines đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2026.

Ông đánh giá cao chủ đề mà Philippines lựa chọn cho năm 2026; khẳng định, Việt Nam ủng hộ và tin tưởng Philippines sẽ hoàn thành tốt cương vị đầy trọng trách của mình, góp phần tăng cường sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, binh sỹ Lực lượng vũ trang Philippines nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang Philippines (21/12/1935-21/12/2025).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Xuân Huy).

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cũng gửi lời chia sẻ với Chính phủ, nhân dân và lực lượng vũ trang Philippines trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong các trận động đất và bão lũ vừa qua,...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhất trí với báo cáo của nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 8; đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện và thực chất giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước kể từ Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 6 (tháng 7/2024).

Ông cũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Philippines trong khuôn khổ cơ chế ADMM và ADMM+ thông qua sự tham gia hợp tác tích cực và nhiều sáng kiến có giá trị thiết thực.

Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của ADMM và ADMM+ vì hòa bình và ổn định của khu vực; sẵn sàng cùng Philippines và các nước kiên trì giải quyết các tồn tại, bất đồng trong khu vực trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, nguyên tắc của ASEAN và hài hòa lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan.

Ngài Irineo C. Espino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines (Ảnh: Xuân Huy).

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất, trọng tâm là: tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa các lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển.

Tại đối thoại, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; chia sẻ vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

Về vấn đề Biển Đông, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, hai quốc gia có lợi ích chiến lược từ việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, Việt Nam mong muốn Philippines tiếp tục phối hợp thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982,...

Hai trưởng đoàn ký kết biên bản đối thoại và chứng kiến ký kết điều khoản tham chiếu (TOR) về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y (Ảnh: Xuân Huy).

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng gửi lời mời Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Philippines tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Irineo C. Espino cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam vì sự tiếp đón nồng hậu.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, ông Irineo C. Espino chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đồng thời, ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới những mất mát về người và của do bão lũ gây ra đối với Việt Nam.

Kết thúc Đối thoại, hai trưởng đoàn ký kết biên bản đối thoại và chứng kiến ký kết điều khoản tham chiếu (TOR) về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y.