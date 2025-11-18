Lâm Đồng công bố tình huống thiên tai khẩn cấp trên đèo Prenn Đà Lạt

Ngày 18/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo đó, do ảnh hưởng mưa lớn, sáng 17/11, đèo Prenn xuất hiện vết sạt trượt taluy âm và mặt đường dài 100m, rộng 7,5m. Sạt lở diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục xảy ra nếu không có biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Vết sạt trượt taluy âm trên đèo Prenn ở Đà Lạt khiến giao thông tê liệt (Ảnh: Minh Hậu).

Do vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan cảnh báo thường xuyên trên đèo, quan trắc, đánh giá diễn biến thiên tai; phân luồng đảm bảo giao thông; xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục trước mắt để không ách tắc.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị liên quan cập nhật diễn biến thiên tai, sự chuyển dịch, nứt gãy của công trình để báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự để có chỉ đạo, xử lý; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng), các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá, đề xuất phương án xử lý khẩn cấp, đảm bảo giao thông.

Mặt đường đèo Prenn xuất hiện các vết nứt lớn, chạy dài (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, như báo Dân trí thông tin, sáng 17/11, tuyến đèo Prenn (đoạn gần cầu Datanla) xảy ra sạt lở khiến giao thông tê liệt. Tại hiện trường, kết cấu bê tông cốt thép taluy âm của công trình bị sạt trượt, trôi xuống vực sâu. Điểm sạt lở mở rộng, ăn vào lòng đường hướng đi Đà Lạt - TPHCM gây nên nhiều vết nứt lớn, chạy dài 100m.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đóng đèo Prenn, cấm lưu thông qua khu vực để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng giao thông cho xe cộ ra vào Đà Lạt qua đèo Mimosa hoặc đèo Sa Com.

Đèo Prenn dài 10km, thuộc quốc lộ 20. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TPHCM.