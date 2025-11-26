Kết luận nguyên nhân khiến hơn 300 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TPHCM

Cụ thể, từ ngày 7/11, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan cơ sở bánh mì cóc Cô Bích (phường Hạnh Thông)), Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành triển khai công tác xác minh, điều tra nguyên nhân và xử lý theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT về “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”.

Sở An toàn thực phẩm đã tiến hành điều tra dịch tễ ca bệnh tại Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Becamex và tổng hợp thông tin các ca bệnh thông qua Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế), cũng như các báo cáo của các đơn vị có tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Qua đó, cơ quan chức năng ghi nhận có 316 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở nêu trên, phải vào hàng chục bệnh viện điều trị, cấp cứu.

Một trường hợp phải vào bệnh viện cấp cứu, điều trị sau khi ăn bánh mì trong vụ việc (Ảnh: BV).

Song song công tác điều tra dịch tễ, Sở An toàn thực phẩm đã tiến hành lấy mẫu nguyên liệu thực phẩm và gửi kiểm nghiệm tìm tác nhân gây ngộ độc thực phẩm;

Điều tra điều kiện chế biến, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở bánh mì cóc Cô Bích (gồm kiểm tra hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và người tham gia chế biến, kinh doanh thực phẩm).

Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm đề nghị các cơ sở điều trị hỗ trợ lấy 27 mẫu bệnh phẩm (mẫu phân, chất nôn) để tìm tác nhân gây bệnh, cho kết quả 15/27 mẫu phát hiện vi khuẩn Salmonella.

Căn cứ trên kết quả điều tra dịch tễ, dữ liệu phân tích, kết quả kiểm nghiệm bệnh phẩm và các ý kiến chuyên môn từ các đơn vị (Viện Y tế công cộng TPHCM, Sở Y tế và các bệnh viện có liên quan), Sở An toàn thực phẩm kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do cơ sở bánh mì cóc cô Bích gây ra, với tác nhân là bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Cơ sở bánh mì cóc cô Bích hoạt động với hình thức hộ kinh doanh Lý Nguyễn Ngọc Bích Vân, địa chỉ tại số 112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Sở An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục xử lý đúng theo quy định đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, Sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, vệ sinh trong sơ chế, chế biến, vận chuyển, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm để phòng ngộ độc.