Mâu thuẫn trong quán karaoke, 2 người bị đâm chém thương vong

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tạm giam Châu Tấn Phát (SN 1990) và Võ Văn Giàu (SN 2006), cùng ngụ xã Ba Tri, để điều tra về tội Giết người.

Điều tra viên đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Châu Tấn Phát và Võ Văn Giàu (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định, khoảng 23h ngày 20/11, Phát đến một quán karaoke trên địa bàn xã Ba Tri, sau đó xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác.

Bực tức, Phát gọi cho Giàu, cả hai mang theo hung khí. Khi gặp L.T.T. và N.V.Th., Phát cầm dao tự chế chém vào đầu T., Giàu dùng dao đâm T. và Th..

Người dân xung quanh can ngăn, Phát và Giàu rời khỏi hiện trường.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng T. đã tử vong, còn Th. vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.