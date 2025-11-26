"Đóa sen" nghìn tỷ ở sân bay Long Thành trước ngày hoàn thành

Những ngày cuối tháng 11, đại công trường dự án sân bay Long Thành (sân bay Long Thành) đang được chủ đầu tư, đơn vị thi công, các nhà thầu tăng tốc hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, để đưa sân bay đủ tiêu chuẩn đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12.

Lắp đặt 64 ống dẫn hành khách cho sân bay Long Thành (Video: Vũ Thịnh).

Điểm nhấn của dự án sân bay Long Thành là nhà ga hành khách dần hoàn thành, hiện rõ hình ảnh cách điệu hoa sen khi nhìn từ trên cao. Nhà ga hành khách sân bay Long Thành được thiết kế với công suất khai thác 25 triệu hành khách/ năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa.

Công trình nhà ga hành khách được thiết kế cách điệu hình ảnh hoa sen. Biểu tượng này được phối cảnh từ góc nhìn mặt chính, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục.

Công trình có tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng, xây dựng trên 376.000m2, thiết kế hai cao trình đi và đến tách biệt, gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, đỉnh mái cao 45,55m, bố trí 40 vị trí đỗ tàu bay.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), để đảm bảo công tác xây dựng và thúc tiến độ tại một số hạng mục công trình hoàn thành cơ bản trước ngày 19/12, hiện trên công trường dự án sân bay Long Thành có khoảng 14.000 kỹ sư, chuyên gia, người lao động và hơn 3.000 trang thiết bị phục vụ cho công tác xây dựng.

Bên trong nhà ga hành khách, công trình được xem là "trái tim" sân bay Long Thành, các nhà thầu đang tăng tốc hoàn thiện hạng mục thô, bắt đầu lắp trang thiết bị, máy móc.

Các hạng mục cơ bản như thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, đường dẫn hành khách... được các nhà thầu tập trung lắp đặt, sớm hoàn thiện.

Ông Nguyễn Việt Phong (ACV), kỹ sư phụ trách lắp ráp thiết bị dự án sân bay Long Thành, cho biết, nhà thầu đang lắp hạng mục tại cầu dẫn hành khách nhà ga hành khách. Theo thiết kế, nhà ga có 32 ống lồng, bố trí tại 40 vị trí đỗ, đáp ứng cho các loại tàu bay Code C, E và F.

Ống dẫn hành khách có chiều dài 45,6m với trọng lượng 36 tấn. Dự kiến trong tháng 11, nhà thầu sẽ hoàn thành lắp ráp xong từ 10 đến 12 ống dẫn hành khách.

Kỹ sư và công nhân đang miệt mài làm việc "3 ca, 4 kíp" bên trong nhà ga hành khách. Công tác đảm bảo an toàn lao động luôn được các nhà thầu quan tâm và giám sát chặt chẽ.

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ, các nhà thầu đang thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường theo đúng tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "3 ca, 4 kíp", thi công "xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ".

Bên trong nhà ga hành khách, các hạng mục nội thất, lắp đặt trang thiết bị, kết nối liên động, nghiệm thu lắp đặt tĩnh, nghiệm thu chạy thử đơn động, liên động không tải và nghiệm thu chạy thử có tải các thiết bị hàng không được nhập khẩu từ nước ngoài và khớp nối đồng bộ hệ thống chạy thử khoảng 6 tháng.

Công nhân thi công đường dây điện, hoàn thiện các khung nhôm gia cố công trình bề mặt. Những chi tiết bên trong quá trình xây dựng được đo, tính toán một cách chuẩn xác nhất.

Khu vực Đồng Nai bắt đầu vào mùa khô, không khí làm việc khẩn trương, hối hả trên công trường dự án sân bay Long Thành nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành cơ bản ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Bên trong nhà ga, các trang thiết bị máy móc hiện đại đã được đặt sẵn, chờ các công đoạn hoàn thiện việc lắp ráp. Hệ thống thang máy dọc, thang cuốn đã lắp đặt hoàn thiện.

Công nhân trải nghiệm thang cuốn tự động trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Bên ngoài nhà ga hành khách, các đơn vị tăng tốc hoàn thành đường nội bộ, các hạng mục thoát nước, bãi xe, đường kết nối.

Dự án thành phần 3 gồm các công trình thiết yếu, có 15 gói thầu, trong đó 3/15 gói thầu đã hoàn thành, 12/15 gói thầu đang triển khai thi công xây dựng. Trong ảnh, công nhân kéo cáp ngầm tại dự án sân bay Long Thành.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, các hạng mục của dự án cơ bản được hoàn thành phần xây dựng vào ngày 19/12, đảm bảo công tác bay kỹ thuật vào ngày 19/12. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành thử nghiệm và đưa vào vận hành khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Đường cất hạ cánh số 1 đã hoàn thiện và sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành dự kiến ngày 19/12. Đường cất hạ cánh thứ 2 đang xây dựng, dự kiến hoàn thành đầu năm 2026.

Trong giai đoạn 1 thực hiện đầu tư xây dựng 2 đường cất hạ cánh ở phía Bắc và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Sân bay Long Thành (Đồng Nai) là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô đầu tư khoảng 5 tỷ USD, sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai với diện tích 5.364ha và công suất 100 triệu hành khách/năm. Dự án được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2021-2025); giai đoạn 2 (2025-2030); giai đoạn 3 (2035-2040).