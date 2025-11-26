Phương án nắn thẳng đoạn đèo Mimosa bị đứt gãy ở Lâm Đồng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85) cho biết, đơn vị đang tập trung nhân lực sửa chữa tạm điểm đứt gãy trên đèo Mimosa để nối lại giao thông.

Về phương án sửa chữa tạm, nhà thầu sẽ thanh thải toàn bộ phần đất taluy bị sạt trượt, mở rộng nền đường về phía taluy dương (thi công nửa đào, nửa đắp), kết hợp bố trí cống ngang và rãnh thoát nước dọc.

Nếu thời tiết thuận lợi, đoạn đèo bị chia cắt có thể thông xe vào ngày 28/11. Phần đường tạm đảm bảo cho 2 làn xe lưu thông.

PMU 85 đề xuất xây mới một cầu cạn (đường màu vàng) thay thế phần đường cũ bị sạt lở trên đèo Mimosa (Đồ họa: Ngọc Tân).

Về giải pháp lâu dài, PMU 85 đề xuất Bộ Xây dựng phương án xây mới một cầu cạn cắt qua điểm sạt lở. Cầu có kết cấu bê tông cốt thép, dài khoảng 109m, rộng 9m, có trụ và hệ thống móng cọc cắm sâu xuống taluy âm.

PMU 85 kiến nghị Bộ Xây dựng sớm bố trí vốn để thi công khắc phục điểm sạt lở trên đèo Mimosa, đồng thời ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để thực hiện dự án.

Theo lãnh đạo PMU 85, phương án thi công cầu cạn sẽ đảm bảo công trình kiên cố, bền vững, giúp nắn thẳng đường đèo. Trong thời gian chờ thi công cầu cạn, phương tiện vẫn có thể đi qua tuyến đường cũ được sửa chữa tạm.

Trước đó, ngày 24/11, Bộ Xây dựng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Mimosa (quốc lộ 20) qua Lâm Đồng sau khi ghi nhận tình trạng hư hỏng, sạt lở liên tiếp ở công trình này.