Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp tại đèo Mimosa ở Lâm Đồng

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Mimosa (quốc lộ 20) qua Lâm Đồng sau khi ghi nhận tình trạng hư hỏng, sạt lở liên tiếp ở công trình này.

Việc công bố tình huống khẩn cấp tại đèo Mimosa là bước cần thiết để xử lý kịp thời sự cố sạt lở đèo do mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong bối cảnh thiên tai ở Tây Nguyên còn diễn biến phức tạp.

Hiện trường sạt lở đèo Mimosa (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Ban Quản lý dự án 85, vị trí đèo bị hư hỏng thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20 do đơn vị này làm chủ đầu tư. Mưa lớn đã gây hư hỏng khoảng 200m đường đèo, đe dọa đến việc lưu thông an toàn của người và phương tiện.

Trên cơ sở báo cáo của PMU 85, Bộ Xây dựng xác định công trình cần được công bố tình huống khẩn cấp để triển khai các biện pháp xử lý nhanh, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đánh giá mức độ hư hỏng đèo, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn khắc phục.

Trước đó, như Dân trí thông tin, sáng 20/11, do mưa lớn kéo dài, đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt) xảy ra sạt lở khiến giao thông tuyến này tê liệt. Tại hiện trường, khoảng 100m đường đèo bị sạt trượt, đứt gãy, sụt lún sâu gần 30m xuống taluy âm.

Theo cập nhật vào sáng 25/11, PMU 85 đang gấp rút thi công, mở đường tạm cạnh vị trí sạt lở trên đèo Mimosa, đồng thời thảm nhựa, gia cố mặt đường để đảm bảo cho xe cộ lưu thông an toàn. Đại diện PMU 85 cho biết, việc mở đường tạm dự kiến hoàn thành, thông xe vào sáng 28/11.