Lâm Đồng yêu cầu rà soát hồ đập thủy lợi, ứng phó bão số 15

Ngày 26/11, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến bão số 15 (bão Koto) và thông tin đến người dân để chủ động ứng phó.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến bão, không để xảy ra tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão, giảm thiệt hại về người và tài sản, cơ sở hạ tầng; đảm bảo an toàn cho người, phương tiện.

Khu vực dân cư ở xã Ka Đô, Lâm Đồng bị ngập trong đợt mưa lũ hôm 20/11 (Ảnh: Minh Hậu).

Các xã, phường, đặc khu cũng được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích nhằm kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, suối, khu vực trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động biện pháp ứng phó. Đặc biệt tại các khu vực đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở trong những ngày qua.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát công trình hồ, đập để có phương án đảm bảo an toàn; vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, đặc biệt trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Các xã, phường, đặc khu sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ các hồ thủy lợi, thủy điện theo dõi diễn biến bão số 15 để chủ động điều tiết dung tích hồ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; dành dung tích phù hợp để đón lũ theo quy định.

Đồng thời chủ công trình thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa thủy lợi, thủy điện; lên phương án ứng phó thiên tai và ứng phó tình huống khẩn cấp theo quy định.

Khu dân cư ở xã D'ran, Lâm Đồng bị thiệt hại do ngập lụt (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, ngày 17-23/11, Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài làm nhiều xã, phường của tỉnh bị ngập lụt, thiệt hại nặng về người và tài sản.

Cơ quan chức năng ghi nhận 5 người chết, 1 người bị thương; 2.784 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa, trong đó có 76 căn nhà đổ sập hoặc bị lũ cuốn trôi; 4.457ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng; hơn 9.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Mưa lũ gây sạt lở, ngập lụt trên 180 điểm thuộc các tuyến giao thông nội tỉnh. Trong đó, nhiều vị trí sạt lở quy mô lớn như đèo Prenn, đèo Mimosa, quốc lộ 27C khiến giao thông huyết mạch bị gián đoạn.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ những ngày qua làm địa phương thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.