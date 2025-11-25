Đường tạm tránh điểm sạt lở trên đèo Mimosa Đà Lạt sắp thông xe

Ngày 25/11, tại cuộc làm việc với Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ Xây dựng) về các vấn đề liên quan trong khắc phục sự cố sạt lở hạ tầng giao thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị cơ quan này rà soát, xử lý các vị trí có nguy cơ sạt lở trên toàn tuyến đèo Mimosa.

Đơn vị thi công mở đường tạm qua điểm sạt lở trên đèo Mimosa (Ảnh: Minh Hậu).

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ tối đa trong phạm vi thẩm quyền và sẽ có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng đôn đốc các cơ quan chức năng triển khai khẩn cấp điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa.

Tại cuộc làm việc, đại diện Ban Quản lý Dự án 85 cho biết, đơn vị đang gấp rút thi công, mở đường tạm cạnh vị trí sạt lở trên đèo Mimosa, đồng thời thảm nhựa, gia cố mặt đường để đảm bảo cho xe cộ lưu thông an toàn. Đại diện Ban Quản lý Dự án 85 thông tin, việc mở đường tạm dự kiến hoàn thành, thông xe vào sáng 28/11.

Đường tạm được xây dựng theo hướng mở sâu vào taluy dương trên đèo Mimosa, có thiết kế rộng 8m, quy mô 2 làn xe.

Điểm sạt lở trên đèo Mimosa khiến giao thông tê liệt (Ảnh: Minh Hậu).

Sau khi thông xe, Ban Quản lý Dự án 85 sẽ trình Bộ Xây dựng phê duyệt phương án thi công cầu cạn qua điểm sạt lở. Công trình này dự kiến khởi công trước ngày 10/12 và hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 3-4 tháng xây dựng.

Trước đó, như Dân trí thông tin, sáng 20/11, do mưa lớn kéo dài, đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt) xảy ra sạt lở khiến giao thông tuyến này tê liệt. Tại hiện trường, khoảng 100m đường đèo bị sạt trượt, đứt gãy, sụt lún sâu gần 30m xuống taluy âm.

Đèo Mimosa có chiều dài 11km, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt và các tỉnh phía Nam. Sau khi xảy ra sạt lở, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh hướng tuyến, điều tiết xe cộ ra vào Đà Lạt thông qua đèo Sa Com và đèo Tà Nung.