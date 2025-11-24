Cảnh cáo người phụ nữ ở TPHCM đăng tin sai sự thật về mưa lũ miền Trung

Ngày 24/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị đã mời làm việc đối với bà L.T.T.T. (trú tại phường Bình Dương) để điều tra về hành vi sử dụng tài khoản FaceBook cá nhân đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, gây hoang mang dư luận về tình hình mưa lũ tại xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk (xã Hòa Thịnh, tỉnh Phú Yên cũ).

Cảnh sát mời làm việc với người phụ nữ đăng tin sai sự thật về mưa lũ miền Trung (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, gần đây, tình hình mưa lũ tại một số tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tài sản của nhân dân.

Bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai, một số cá nhân đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn của chính quyền địa phương.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tăng cường nắm tình hình. Qua đó, ngày 23/11, đơn vị đã phát hiện bà T. đăng thông tin sai sự thật.

Khi được mời làm việc, bà T. đã nhận thức được hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Nhà chức trách đã cảnh cáo, nhắc nhở đối với người phụ nữ này.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng không gian mạng; chủ động nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thống của cơ quan Nhà nước để tránh bị dẫn dắt bởi các nguồn tin không đáng tin cậy, tránh tình trạng phát tán thông tin sai sự thật.