Bị bắt gặp nhắn tin cho trai trẻ cùng công ty, vợ tôi nhất quyết ly hôn

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại hoang mang, bất lực như thế này.

Tôi năm nay 37 tuổi, làm kinh doanh tự do, đã kết hôn và có hai con nhỏ. Vợ tôi kém tôi 3 tuổi, là trưởng bộ phận kinh doanh của một trung tâm tiệc cưới ở TPHCM.

Vợ chồng tôi quen nhau qua một người bạn chung. Từ khi yêu cho đến khi cưới, cô ấy luôn là người vợ lý tưởng trong mắt tôi, luôn biết trước biết sau, vun vén cho nhà cửa, việc đối nội, đối ngoại đều trọn vẹn. Trong công việc, vợ cũng khéo léo, nỗ lực, từng bước được thăng tiến và có thu nhập ổn định.

Khoảng nửa năm nay, vợ bận rộn nhiều hơn. Tôi cũng không phàn nàn, sẵn sàng chia sẻ việc nhà cùng vợ. Thế nhưng, 4 tháng gần đây, cuộc sống của tôi rơi vào trạng thái rối ren khi tôi nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng.

Cuộc sống của tôi đảo lộn khi tôi bắt gặp vợ nhắn tin thân thiết với đồng nghiệp kém tuổi (Ảnh minh họa: Pinterest).

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vô tình thấy những tin nhắn của vợ cho một cậu đồng nghiệp trẻ cùng cơ quan.

Đoạn hội thoại ấy chỉ là những lời trò chuyện về công việc, xen kẽ một vài lời hỏi han, quan tâm, nhắc nhau đi ngủ sớm. Khi nhắn tin cùng đồng nghiệp, vợ tôi dùng rất nhiều biểu tượng hài hước, khác hẳn với phong cách kiệm lời khi nhắn tin cùng tôi.

Tôi hỏi thì vợ nói chỉ là trao đổi giữa quản lý và cấp dưới (cậu đồng nghiệp là nhân viên kinh doanh), bảo rằng tôi không cần bận tâm.

Ban đầu tôi tin tưởng vợ nhưng vẫn thấy cô ấy tiếp tục có nhiều biểu hiện khác thường, như chăm chút ngoại hình hơn, mua sắm quần áo, mỹ phẩm nhiều hơn. Điều này rất lạ vì trước đây, vợ tôi chỉ mua sắm vài món quần áo cơ bản, còn lại không chưng diện vì chủ yếu mặc đồng phục công ty.

Vợ tôi từng không có thói quen sử dụng điện thoại khi tan làm, vì muốn ưu tiên chơi cùng con, học bài cùng con. Nhưng gần đây, vợ thường xuyên nhắn tin cả khi nấu ăn và mang theo điện thoại vào nhà tắm. Cô ấy thường xuyên đi sớm về khuya, ít trò chuyện với tôi, gần như không còn quan tâm đến sinh hoạt gia đình.

Lần khác, tôi lại đọc được tin nhắn của một chị bạn cùng cơ quan vợ, nói rằng T. (tên cậu trai trẻ từng nhắn tin với vợ tôi) muốn chị ấy dẫn vợ tôi đi chơi đâu đó cho khuây khỏa vì vợ tôi đang buồn. Tin nhắn này tôi tình cờ thấy do vợ mở laptop chưa kịp tắt trang Facebook, còn điện thoại cô ấy đã đổi mật khẩu từ lúc bị tôi phát hiện cuộc trò chuyện đáng ngờ với cậu đồng nghiệp.

Một dấu hiệu bất thường khiến tôi càng nghi ngờ vợ ngoại tình là việc cô ấy "tân trang" lại vùng nhạy cảm trong khi ngày một trở nên xa cách với tôi. Mỗi khi tôi muốn gần gũi, cô ấy nói rằng mình bị áp lực công việc, KPI nên không có tâm trạng.

Những tín hiệu vợ có người khác ngày càng rõ ràng, nhưng tôi sợ rằng mình đang đứng trước một sự thật mà bản thân chưa đủ can đảm để đối diện.

Những tháng qua, tôi sống trong trạng thái bất ổn kéo dài. Suốt ngày tôi để ý từng biểu hiện của vợ, tâm trí lúc nào cũng căng thẳng. Hiệu quả công việc của tôi giảm sút vì đầu óc luôn bị chi phối bởi chuyện gia đình.

Gần đây nhất, vợ thẳng thắn nói rằng không muốn tiếp tục sống chung, cảm thấy mệt mỏi và muốn ly hôn. Cô ấy nói đã hết tình cảm, không còn cảm giác là vợ chồng, chê tôi không phải là mẫu bạn đời cô ấy muốn gắn bó, đổ lỗi tôi trong từng chuyện vặt vãnh ở nhà.

Tiền hằng tháng tôi chuyển cho vợ tiêu, vợ cũng gửi trả lại sòng phẳng. Cô ấy còn tuyên bố Tết này không muốn về quê nội ăn Tết. Những lời nói, hành động ấy khiến tôi choáng váng, lòng tự trọng bị tổn thương.

Tôi tự nhận mình không đến nỗi nào. Tôi làm kinh doanh tự do, chủ yếu ở nhà, hầu hết việc đưa đón con, đi chợ mua sắm là tôi đảm nhận. Tôi không quá giàu nhưng không để vợ con thiếu thốn điều gì. Những năm qua, tôi cố "cày cuốc" để phấn đấu trả hết số nợ mua chung cư.

Có thể có giai đoạn tôi mải làm việc, ít chia sẻ, ít quan tâm đến cảm xúc của vợ. Liệu có phải sự vô tâm đó đã khiến cô ấy cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân này? Nhưng tôi chưa từng nghĩ vợ muốn chấm dứt tất cả, nỡ lòng nào từ bỏ tổ ấm bên tôi và các con.

Tôi chưa phản hồi về ý định ly hôn của vợ. Thực lòng tôi mong có thêm thời gian để hàn gắn, vì các con còn quá nhỏ. Bé lớn nhà tôi năm nay 8 tuổi, bé nhỏ 5 tuổi. Các con cần một gia đình đầy đủ cha mẹ. Tôi sợ rằng nếu ly hôn xảy ra, người chịu tổn thương lớn nhất sẽ là hai con.

Nhưng vợ tôi tỏ ra dứt khoát, không muốn quay lại cuộc sống chung như trước. Cô ấy cũng nói về ý định phân chia quyền nuôi con. Tôi thấy bất lực, thấy vợ ngày một xa lạ, không còn là người phụ nữ hiền lành, tận tâm vì chồng con mà tôi đã yêu thương, tin tưởng suốt nhiều năm nay.

Liệu tôi có cơ hội níu kéo cuộc hôn nhân này không? Làm thế nào để vợ tôi biết quay đầu? Xin hãy cho tôi lời khuyên.