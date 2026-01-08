Hiện trường du thuyền cháy đen, chìm một nửa xuống sông Sài Gòn

Một du thuyền cao cấp mang tên King Yacht đã bị ngọn lửa thiêu rụi và chìm một phần trên sông Sài Gòn vào chiều ngày 7/1. Vụ hỏa hoạn xảy ra cách cầu Sài Gòn khoảng 200m, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, gây thiệt hại nặng nề cho phương tiện du lịch này.

Trước đó, khoảng 16h15 ngày 7/1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ chiếc du thuyền King Yacht đang neo đậu trên sông Sài Gòn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp cùng các phương tiện chuyên dụng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế hỏa hoạn.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn bộ du thuyền đã bị ngọn lửa thiêu rụi, cháy đen.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng 8/1, hơn một nửa phần thân tàu đã bị chìm xuống sông.

Sở Du lịch TPHCM xác nhận du thuyền bị cháy là King Yacht, một du thuyền vỏ composite cỡ lớn với sức chứa khoảng 90 người.

Du thuyền này có cấu tạo 2 tầng, chiều dài 28m, ngang 10m, vận tốc tối đa 25km/h. Bên trong được thiết kế như một nhà hàng sang trọng, trang bị đầy đủ bàn ghế, rèm cửa, máy lạnh và đèn để tổ chức tiệc.

Chị Hà (50 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) bàng hoàng kể lại: "Thời điểm xảy ra vụ cháy, mọi người hô hoán dập lửa nhưng không thành. Khoảng vài phút sau thì ngọn lửa bùng lên rất lớn kèm nhiều tiếng nổ và mùi khét, cả xóm trọ chúng tôi phải tháo chạy ra đường để tránh hít phải khói độc".

King Yacht thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại dịch vụ Địa Trung Hải, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa vào tháng 4/2025. Đây là du thuyền thuộc phân khúc cao cấp, chuyên phục vụ khách du lịch ngắm hoàng hôn, ăn tối trên sông Sài Gòn và tổ chức tiệc.

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, du thuyền này thường xuất phát từ Bến Bạch Đằng hoặc khu vực Tân Cảng, đưa khách tham quan các điểm nhấn ven sông như Landmark 81, cầu Ba Son, cầu Phú Mỹ.

Ngoài ra, King Yacht còn được khai thác trên các tuyến về Cần Giờ, bao gồm tour tham quan rừng ngập mặn, trải nghiệm câu cá tại xã Tam Thôn Hiệp, và tuyến Bến Bạch Đằng - khu du lịch sinh thái Vàm Sát.

Vị trí vụ cháy du thuyền chiều 7/1 trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).