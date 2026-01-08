Tổng Bí thư cùng các lãnh đạo chủ chốt dự Hội nghị Chính phủ với địa phương

Sáng 8/1, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát bối cảnh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 có nhiều biến động nhanh, phức tạp, thậm chí có những vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tới dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong khi đó, cả nước phải dành nhiều công sức, thời gian "sắp xếp lại giang sơn" ở cả Trung ương và địa phương. Thảm họa thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Dù vậy, người đứng đầu Chính phủ cho biết phát triển kinh tế - xã hội đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,02% - thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới.

Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách, nợ công thấp hơn giới hạn quy định.

Nhưng bên cạnh những kết quả ấy, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục liên quan chất lượng tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Ông cũng đề cập tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý hiệu quả; an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh trật tự trên một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu làm rõ trong năm 2025 và nhiệm kỳ qua, đâu là các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng lớn đến nước ta?

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chúng ta đã thực sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có các giải pháp "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", "biến nguy thành cơ" chưa? Các cấp, các ngành, các địa phương đã thực sự bám sát tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, phù hợp, hiệu quả chưa?", Thủ tướng đặt vấn đề.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ đề nghị làm rõ những vấn đề liên quan phát triển văn hóa, xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cũng như giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn bộ máy ở Trung ương...

Đặt câu hỏi "Tại sao có nơi làm tốt, trong khi có nơi làm chưa tốt?", Thủ tướng đề nghị các đại biểu chia sẻ bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị phân tích rõ bối cảnh tình hình có gì mới cần có giải pháp đột phá? Trọng tâm chỉ đạo điều hành là gì?

Ông cũng đặt câu hỏi về giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như phát triển các đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực...

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và góp ý trực tiếp vào các dự thảo Nghị quyết 01 và 02 năm 2026 của Chính phủ.