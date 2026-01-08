Tường nhà tái định cư cho hộ nghèo đang xây bất ngờ đổ sập giữa trời nắng

Ngày 8/1, UBND xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai thông tin về clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một căn nhà đang xây dựng tại làng Le 2, xã Ia Krêl, thuộc dự án sắp xếp ổn định dân cư cho hộ nghèo, bất ngờ đổ sập giữa trời nắng.

Vụ việc đã khiến nhiều người dân địa phương bày tỏ sự lo ngại về chất lượng công trình, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân khi đưa vào sử dụng.

Nhiều căn nhà đang được xây dựng tại khu tái định cư ở làng Le 2 (Ảnh: Chí Anh).

Đáng chú ý, khi một số người dân quay clip ghi lại sự việc, một nhóm công nhân đang thi công đã ra ngăn cản, dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã giữa hai bên.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Quốc Tư, Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, cho biết dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại làng Le 2 có tổng cộng 105 hộ được thụ hưởng.

Mỗi hộ được cấp 180m2 đất ở và nhận hỗ trợ 44 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được chuyển trực tiếp cho người dân để họ tự cân đối, thuê nhà thầu xây dựng theo đúng thiết kế mẫu của khu tái định cư.

Bức tường xây cho người nghèo bị sập vào ngày 27/12/2025 (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo ông Tư, ngày 27/12/2025, UBND xã đã nhận được tin báo về vụ mâu thuẫn giữa người dân và nhóm thợ xây tại công trình. Qua xác minh ban đầu, địa phương xác định bức tường của một căn nhà đang xây đã bị đổ sập. Người dân cho rằng công trình có dấu hiệu kém chất lượng dẫn đến cãi cọ, xô xát giữa các bên.

“Việc người dân đăng tải clip với thông tin chưa đầy đủ đã khiến dư luận hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh của dự án mang ý nghĩa lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Xã đang phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc cũng như kiểm tra chất lượng công trình”, ông Tư nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND xã Ia Krêl khẳng định cam kết của chính quyền trong việc đảm bảo chất lượng, minh bạch thông tin.

Dự án này là một phần trong kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ thiếu đất ở, nhà ở và đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được UBND tỉnh Gia Lai ban hành vào tháng 6/2023, với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng.

Ban đầu, dự án được triển khai tại làng Le 2, xã Ia Lang (nay là xã Ia Krêl) thuộc huyện Đức Cơ (cũ). Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Ia Krêl đã tiếp nhận và tiếp tục thực hiện dự án này.