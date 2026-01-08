Nắm 19 tỷ USD Chevron, Warren Buffett chờ "hốt bạc" từ Venezuela?

Giới đầu tư phố Wall đang ráo riết săn tìm những cái tên có thể thắng lớn sau sự kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện các biện pháp cứng rắn với lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro. Mục tiêu của Washington rất rõ ràng: "Điều hành" và khôi phục lại cường quốc dầu mỏ Nam Mỹ này.

Trong bối cảnh đó, Berkshire Hathaway - đế chế đầu tư do huyền thoại Warren Buffett gây dựng - bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý nhờ khoản đặt cược khổng lồ vào Chevron.

Chevron, tập đoàn dầu khí lớn duy nhất của Mỹ vẫn còn hoạt động tại Venezuela, hiện có Berkshire Hathaway là một trong những cổ đông chủ chốt (Ảnh: Getty).

Vị thế độc tôn của Chevron

Theo Business Insider, Berkshire Hathaway hiện là cổ đông doanh nghiệp lớn nhất của Chevron. Tính đến cuối tháng 9/2025, tập đoàn này nắm giữ khoảng 6% cổ phần, trị giá gần 19 tỷ USD. Đây là khoản đầu tư cổ phiếu lớn thứ 5 trong danh mục 267 tỷ USD của Berkshire.

Giáo sư tài chính David Kass từ Đại học Maryland nhận định: "Berkshire nhiều khả năng sẽ hưởng lợi lớn từ vị thế này, bởi Chevron là tập đoàn dầu khí lớn duy nhất của Mỹ còn hiện diện tại Venezuela".

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều thập kỷ thiếu hụt đầu tư hạ tầng đã khiến sản lượng của nước này tụt dốc thê thảm, hiện chỉ chiếm khoảng 1% tổng sản lượng toàn cầu.

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, trong khi các đối thủ sừng sỏ như Exxon Mobil hay ConocoPhillips đã rút lui từ nhiều năm trước sau các sự kiện quốc hữu hóa và tịch thu tài sản, Chevron vẫn kiên trì bám trụ. Tập đoàn này đã hoạt động tại Venezuela hơn một thế kỷ, sở hữu cổ phần tại 5 dự án khai thác thông qua các liên doanh và quan trọng nhất: Họ có giấy phép miễn trừ trừng phạt để xuất khẩu dầu.

CEO Mike Wirth của Chevron từng nhấn mạnh "chỗ đứng sâu" của tập đoàn tại quốc gia Nam Mỹ này và khẳng định vai trò quan trọng của họ trong an ninh năng lượng khu vực. Ông Maurizio Carulli, chuyên gia phân tích năng lượng tại Quilter Cheviot, đồng tình rằng sự hiện diện bền bỉ này đồng nghĩa Chevron "sẽ hưởng lợi đầu tiên từ bất kỳ sự tái mở cửa nào".

Phản ứng của dòng tiền và rủi ro hiện hữu

Ngay sau khi ông Trump vẽ ra viễn cảnh các tập đoàn Mỹ quay lại Venezuela để hiện đại hóa hệ thống lọc dầu và tăng tốc sản lượng, dòng tiền đầu cơ đã ồ ạt chảy vào cổ phiếu năng lượng.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu Chevron có thời điểm tăng tới 6,3%, chạm mức 166 USD/cổ phiếu - mốc cao nhất trong 9 tháng. Đà tăng này tạm thời giúp phần vốn góp của Berkshire định giá lên hơn 20 tỷ USD. Dù có nhịp điều chỉnh sau đó, cổ phiếu này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng gần 3% tính từ đầu năm 2026.

Ông Charles-Henry Monchau, Giám đốc đầu tư của Syz Group đánh giá Chevron có sẵn nhân sự, giấy phép và các mỏ dầu "đủ điều kiện để tăng tốc khai thác ngay lập tức".

Tuy nhiên, giới quan sát vẫn giữ cái nhìn thận trọng. Việc hồi sinh một ngành công nghiệp đã suy kiệt cần nhiều năm và nguồn vốn khổng lồ, không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Các chuyên gia cảnh báo Venezuela khó trở thành "nhân tố thay đổi cuộc chơi" ngay lập tức cho Chevron hay Berkshire, khi rủi ro chính trị và pháp lý về tài sản vẫn còn đó.

Buffett bắt đầu mua cổ phiếu Chevron vào năm 2020 ngay sau cú sụp đổ chớp nhoáng của thị trường do Covid-19 khi giá dầu chỉ quanh mức 35 USD/thùng (Ảnh: Cryptorank).

Tại sao Buffett "mê mẩn" Chevron?

Gác lại câu chuyện địa chính trị tại Venezuela, việc Warren Buffett duy trì tỷ trọng lớn vào Chevron còn xuất phát từ triết lý đầu tư giá trị cốt lõi.

Theo phân tích từ The Motley Fool, nhà hiền triết xứ Omaha bắt đầu mua Chevron từ cuối năm 2020. Dù có những đợt mua bán điều chỉnh theo nhịp thị trường, nhưng đến nay, Berkshire vẫn nắm giữ lượng cổ phiếu khổng lồ.

Lý do thuyết phục nhất cho khoản đầu tư này nằm ở định giá. Trong khi chỉ số S&P 500 đang giao dịch ở mức P/E (giá trên thu nhập) gần 31 lần - mức rất cao do sự bùng nổ của nhóm công nghệ, thì Chevron chỉ giao dịch quanh mức 19 lần.

Đây là mức chiết khấu đáng kể cho một doanh nghiệp đầu ngành, có khả năng tạo dòng tiền mạnh và chi trả cổ tức hấp dẫn khoảng 4,3%. Với khoảng 350 tỷ USD tiền mặt đang nằm chờ trong két sắt của Berkshire, Buffett rõ ràng không tìm thấy nhiều cơ hội hấp dẫn hơn một cổ phiếu dầu khí bị định giá thấp.

Thực tế, giá dầu đã giảm từ đỉnh 120 USD/thùng năm 2022 xuống dưới mức 60 USD/thùng trong bối cảnh hiện tại. Nguồn cung dư thừa từ OPEC+ (dự kiến tăng thêm 1,2 triệu thùng/ngày vào năm 2026) đã giữ giá dầu ở mức thấp. Tuy nhiên, với Buffett, đây lại là cơ hội để tích lũy cổ phiếu của một trong những doanh nghiệp phân bổ vốn hiệu quả nhất ngành.

Ngoài Chevron, Berkshire còn sở hữu hơn 25% cổ phần của Occidental Petroleum (trị giá khoảng 11 tỷ USD). Điều này cho thấy, dù có hay không có cú bùng nổ từ Venezuela, Warren Buffett vẫn đang đặt cược lớn vào tương lai của ngành năng lượng hóa thạch, đặc biệt khi định giá của chúng đang ở vùng hấp dẫn so với phần còn lại của thị trường chứng khoán Mỹ.