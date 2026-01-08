Khu xử lý rác quá "tuổi thọ", dân mắc màn ăn cơm vì ruồi

Thời gian qua, Khu xử lý rác thải huyện Lộc Hà (cũ) đặt tại thôn Thượng Phú (xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đang khiến người dân bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, nơi đây đang tập kết một lượng rác thải khổng lồ, để lộ thiên.

Suốt thời gian dài, lượng lớn rác thải không được xử lý nên bốc mùi hôi thối, nước bẩn màu đen kịt tràn ra đường giao thông nội bộ.

Khu xử lý rác thải huyện Lộc Hà (cũ) có tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước với nhiều hạng mục. Công trình khởi công từ năm 2014, hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2015 trên diện tích 5ha. Đây là nơi tập kết rác thải sinh hoạt cho 12 xã, thị trấn ở huyện Lộc Hà (cũ).

Theo lãnh đạo địa phương, từ tháng 6/2025, khu xử lý rác thải này đã hết hạn hoạt động. Tuy nhiên, đơn vị thu gom vẫn phải đưa rác phát sinh mỗi ngày về đây tập kết do chưa có bãi thay thế. Nơi đây vì vậy rơi vào tình trạng quá tải.

Phía bên trong bãi rác, công nhân điều khiển 2 máy xúc dồn rác chất cao như núi để mở đường, tiếp nhận xe chở rác mới vào.

Hiện, khu xử lý, các hồ chôn lấp rác, hồ chứa nước rỉ rác và hồ sinh học đều ngừng hoạt động. Nhà làm việc, khu ở của cán bộ nhân viên vắng bóng người; máy móc, phương tiện nằm bất động, rỉ sét, xuống cấp.

Trên bãi rác, một số phụ nữ tranh thủ nhặt ve chai, phế liệu để mưu sinh.

Trong khi đó, những hộ dân ở cách bãi rác 500-600m bị ruồi nhặng, mùi hôi thối bủa vây hằng ngày. Nhiều gia đình phải mắc màn khi ăn uống, có hộ tổ chức giỗ chạp cũng không dám làm quá 5 mâm vì ruồi quá nhiều. Người dân còn lo ngại nguồn nước ngầm bị ô nhiễm do nước thải từ khu xử lý rác tràn ra môi trường, chảy xuống các khe suối.

Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc, từ khi cấp huyện không còn, xã đã giao một đơn vị xử lý, giải phóng một phần rác quá tải để tiếp nhận rác mới. Tuy nhiên, việc này gặp nhiều khó khăn do hạn chế về kinh phí và nhân lực.

Xã Hồng Lộc đã đề nghị cấp trên cho sử dụng khu đất trống trong bãi rác để đào thêm các hố chôn lấp, tiếp nhận lượng rác mới tập kết về. Trước mắt, địa phương sẽ phun hóa chất khử trùng, dùng máy nén rác, sau đó đào khu đất trống liền kề để lấp lượng rác tồn đọng.

Song, đây chỉ là giải pháp tạm thời trong thời gian chờ triển khai dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc được quy hoạch xây dựng ở thôn Thượng Phú, bao quanh khu bãi rác cũ hiện nay, cách khu dân cư gần nhất khoảng 600m.

Trước thông tin dự án mới sắp triển khai, nhiều người dân địa phương cho biết không phản đối. Tuy nhiên, họ băn khoăn khi lượng rác tồn đọng chưa được xử lý, trong khi dự án mới lại đặt tại khu vực đầu nguồn nước. Do đó, người dân Hồng Lộc mong cơ quan chức năng nghiên cứu kỹ nhằm có phương án phù hợp.

Vị trí Khu xử lý rác thải huyện Lộc Hà (cũ) - chấm màu đỏ (Ảnh: Google Maps).