Phú Thọ công khai 146 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy

UBND tỉnh Phú Thọ vừa công bố danh sách 146 cơ sở không bảo đảm yêu cầu PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành (1/7/2025) trên địa bàn.

Phú Thọ giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải công khai danh sách 146 cơ sở này qua các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Trong danh sách này có thể kể tới chung cư Vinaconex Xuân Mai, tòa nhà VCI Complex, tòa nhà Âu Việt Building, chung cư Bảo Quân nằm trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Tòa nhà VCI ở phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ (Ảnh: Maxtech).

Về cơ sở công nghiệp, sản xuất không đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy có Công ty cổ phần giấy ráp Việt Hàn (xã Đông Thành), Công ty cổ phần Việt Trung Vina PT (xã Chí Tiên); Công ty TNHH Anh Tú, Công ty TNHH Phúc Nhân, Công ty TNHH Sông Phan, Công ty cổ phần BELL, Doanh nghiệp tư nhân Hồng Nhung, Công ty TNHH Sơn Tiến, Công ty TNHH Sơn Lâm, Công ty TNHH Kinh Bắc (xã Thổ Tang); Công ty TNHH MTV Trường Thịnh Plastics, Công ty TNHH Tập đoàn Đông Sơn, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Phương Thành, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Logistics (xã Tam Hồng).

Trụ sở HĐND, UBND, Đảng ủy Yên Lập và trụ sở Đảng ủy xã Tân Sơn, Kho bạc huyện Thanh Thủy (cũ), Phòng phát sóng truyền hình Tam Đảo cũng nằm trong danh sách này.

Bên cạnh một loạt các trường học từ bậc mầm non tới THPT, Phú Thọ công khai 19 cơ sở kinh doanh karaoke ở các xã Tu Vũ, Hạ Hòa, Yên Kỳ, Đà Bắc, Hiền Lương không đảm bảo yêu cầu PCCC.

Danh sách 146 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy vừa được Phú Thọ công bố (Ảnh: Phùng Minh).

UBND tỉnh Phú Thọ giao các sở ngành, UBND các xã/phường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn 146 cơ sở thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 105/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Các cơ sở trong danh sách được công bố phải tổ chức thực hiện đúng quy định tại điểm c, d khoản 6 Điều 55 Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Tỉnh này có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).