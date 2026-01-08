Thịt lợn nhiễm tả châu Phi khi làm patê đóng hộp có nguy hiểm?

Mới đây, VTV đã đưa tin, có hơn 130 tấn thịt "bẩn" ở kho của một doanh nghiệp chế biến thực phẩm có tiếng, khoảng 2 tấn đã được chế biến thành thịt hộp.

Cụ thể, số thịt này đã bị chảy nước, ôi thiu, đây là biểu hiện của việc thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Số thịt lợn này đã nhiễm dịch, đe dọa sức khỏe cộng đồng, đã được cơ quan chức năng tiêu hủy triệt để.

Hình ảnh đồ hộp trong phóng sự của VTV (Ảnh: chụp màn hình).

Theo BSCKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh tả lợn châu Phi do virus ASFV gây ra, là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh trong đàn lợn và có thể gây tử vong đến 100%. Virus chủ yếu truyền qua máu và dịch tiết của lợn bệnh.

Bác sĩ Thiệu nhấn mạnh, thịt lợn chết hoặc thịt lợn bệnh thường là môi trường thuận lợi cho nhiều loại vi sinh vật phát triển, trong đó có các vi khuẩn như Salmonella, E. coli hay Listeria.

BSCKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Hải Long).

Khi lợn nhiễm tả châu Phi, sức đề kháng của chúng giảm rõ rệt, khiến đàn lợn dễ mắc thêm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như tai xanh, cúm, thương hàn, liên cầu khuẩn lợn hay lở mồm long móng.

Nếu ăn phải loại thịt này, người tiêu dùng có thể gặp các rối loạn tiêu hóa với triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa hoặc sốt cao. Những nhóm đối tượng dễ bị biến chứng nặng nhất là trẻ nhỏ, người già và phụ nữ mang thai.

Ngoài ra, chúng có thể chứa ký sinh trùng như giun xoắn, sán dây, gây tổn thương cơ, mắt hoặc tác động đến hệ thần kinh trung ương.

Các độc tố trong thịt lợn chết hoặc ôi thiu, như histamine, endotoxin hay mycotoxin, dù được nấu ở nhiệt độ 100°C cũng không bị tiêu hủy hoàn toàn.

BS Thiệu cảnh báo, thịt chứa độc tố thường không có dấu hiệu khác thường về mùi hoặc màu, làm tăng nguy cơ chủ quan khi tiêu thụ.