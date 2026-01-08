Ngôi nhà cao tầng trên phố Lê Lợi ở Hà Nội bốc cháy dữ dội
(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra sáng nay tại căn nhà cao tầng trên phố Lê Lợi, phường Hà Đông.
Sáng 8/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 8h15 cùng ngày tại một ngôi nhà cao tầng ở số 77 phố Lê Lợi, phường Hà Đông (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.
Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ, xe thang xuống hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Nhà chức trách chưa xác định vụ việc có thiệt hại về người hay không.
Theo nhân chứng, vụ cháy xảy ra tại tầng 1 của căn nhà cao khoảng 7 tầng, 1 tum, ngọn lửa bùng phát nhanh, phát sinh nhiều khói bốc cao khiến người dân hoảng loạn.
Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.
Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
Trước đó, khoảng 23h ngày 7/1 tại ngôi nhà ở kết hợp sản xuất đồ gỗ tại thôn Giếng (xã Hữu Bằng, TP Hà Nội) cũng xảy ra hỏa hoạn.
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.
Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở kết hợp cơ sở sản xuất đồ gỗ nêu trên và cháy lan ra một phần nhà dân bên cạnh.
Đến khoảng 1h ngày 8/1, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo cảnh sát, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.