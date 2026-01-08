Ngôi nhà cao tầng trên phố Lê Lợi ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Sáng 8/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 8h15 cùng ngày tại một ngôi nhà cao tầng ở số 77 phố Lê Lợi, phường Hà Đông (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Vụ cháy bùng phát dữ dội (Ảnh: Trần Thùy).

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ, xe thang xuống hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Nhà chức trách chưa xác định vụ việc có thiệt hại về người hay không.

Xe thang được huy động để tiếp cận vụ cháy (Ảnh: Minh Vũ).

Theo nhân chứng, vụ cháy xảy ra tại tầng 1 của căn nhà cao khoảng 7 tầng, 1 tum, ngọn lửa bùng phát nhanh, phát sinh nhiều khói bốc cao khiến người dân hoảng loạn.

Xe chữa cháy được điều tới hiện trường (Ảnh: Minh Vũ).

Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.