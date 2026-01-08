Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị mức án 20 năm tù

Sáng 8/1, phiên tòa xét xử 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế bước sang phần tranh luận.

Trước khi tòa chuyển sang phần tranh luận, đại diện VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đưa ra mức đề nghị án đối với các bị cáo.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị VKS đề nghị mức án 20 năm tù. VKS cáo buộc ông nhận số tiền “đặc biệt lớn” và phải chịu trách nhiệm đối với khoản tiền các chuyên viên của cục đã nhận hối lộ tổng gần 95 tỷ đồng.

Hai cựu Phó cục trưởng gồm ông Nguyễn Hùng Long bị đề nghị 11-12 năm tù, còn ông Đỗ Hữu Tuấn bị đề nghị 5-6 năm tù.

Ông Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Phùng Nam).

Với nhóm lãnh đạo cấp phòng, VKS đề nghị phạt Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm) 8-9 năm tù; Phạm Văn Hinh (Trưởng phòng) 5-6 năm tù; Cao Văn Trung (Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra) 3-4 năm tù; Lê Mạnh Hùng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm) 6-7 năm tù.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị VKS đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù.

Theo nội dung luận tội, bà Nga bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền 12,7 tỷ đồng mà các chuyên viên nhận hối lộ. Trong khi đó, ông Phong bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với số tiền cấp dưới nhận hối lộ gần 95 tỷ đồng.

Chồng bà Nga là ông Lê Hoàng (cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) bị VKS đề nghị mức án 3-4 năm tù.

Theo bản luận tội, giai đoạn 2018-2025, lợi dụng các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn “mang tính chất chung chung”, nhóm lãnh đạo và chuyên viên của cục bị cáo buộc gây khó dễ, “ngâm” hồ sơ của doanh nghiệp.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga (Ảnh: Phùng Nam).

Sau khi trao đổi với các đơn vị, VKS nêu ông Phong đã đưa ra chủ trương nhận tiền ngoài lệ phí khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm, mỗi hồ sơ 5-10 triệu đồng.

Đồng thời, ông Phong thống nhất cơ chế “ăn chia”, cục trưởng được chia khoảng 2,5-3 triệu đồng/hồ sơ do trung tâm thẩm xét; với hồ sơ do Phòng Quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm hoặc Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét, ông Phong được chia 1-2 triệu đồng/hồ sơ.

Trường hợp Phó cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, người ký bị cáo buộc nhận 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ, còn ông Phong nhận 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ. Các phó, trưởng phòng, phó giám đốc trung tâm được chia 500.000-1 triệu đồng/hồ sơ; chuyên viên được chia 300.000-1 triệu đồng/hồ sơ, tùy giai đoạn thẩm xét.

VKS cáo buộc trong 6 năm (2018-2024), 31 chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã trực tiếp nhận 93,7 tỷ đồng từ các cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm; trong đó ông Phong hưởng lợi hơn 43 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Ngoài ra, ông Phong còn bị cáo buộc chịu trách nhiệm liên quan việc lãnh đạo, cán bộ cục nhận hơn 1 tỷ đồng trong hoạt động cấp giấy GMP, thẩm định nhà máy của Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediUSA).

Cơ quan công tố xác định, trong vụ án, 2 cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn đều bị cáo buộc thống nhất chủ trương để chuyên viên nhận tiền ngoài quy định, qua đó hình thành cơ chế “ăn chia” theo từng nhóm hồ sơ.

Theo cáo buộc, cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long đã ký duyệt hơn 10.000 hồ sơ đề nghị cấp giấy công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Từ năm 2022 đến hết 2023, ông Long nhiều lần nhận tiền mặt do Đinh Quang Minh (Giám đốc trung tâm) đưa, mỗi lần khoảng 400-500 triệu đồng, tổng cộng 8 tỷ đồng. Các lần đưa tiền bị cáo buộc đều diễn ra tại phòng làm việc của cục phó.

VKS cáo buộc ông Long đã thống nhất chủ trương cho chuyên viên nhận hối lộ để chia nhau hưởng lợi, với tổng số tiền 22,5 tỷ đồng; trong đó ông Long hưởng lợi gần 8,7 tỷ đồng.

Đối với cựu Phó cục trưởng Đỗ Hữu Tuấn, cơ quan tố tụng cáo buộc ông đã ký 18.500 giấy tiếp nhận công bố sản phẩm do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trình lên. Ông Tuấn bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền mặt từ Phạm Văn Hinh (Trưởng phòng) ngay tại phòng làm việc.

Khi đưa tiền, Hinh được cho là báo cáo số lượng hồ sơ doanh nghiệp chi tiền “cảm ơn” và số hồ sơ không chi tiền.

VKS cáo buộc ông Tuấn đã thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận hối lộ để “ăn chia” gần 11 tỷ đồng, trong đó cựu Phó cục trưởng hưởng lợi gần 4,4 tỷ đồng.

Công bố bản luận tội, VKS đánh giá hành vi phạm tội của nhóm cựu lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Theo quan điểm của cơ quan công tố, những người giữ chức vụ cao, chủ mưu cầm đầu, nhận tiền lớn phải chịu mức hình phạt cao hơn; đồng thời đề nghị tòa phân hóa vai trò với nhóm cấp dưới làm theo chỉ đạo và hưởng lợi ít hơn.