Best Western Premier Sonasea Villas đón xu hướng “long stay - second home” tại Phú Quốc

96 căn biệt thự Best Western Premier Sonasea cao cấp - mỗi căn là một “ốc đảo riêng tư” (Ảnh: CĐT).

Du lịch giờ đây không còn là những chuyến đi vội vã “đến - check-in - quay về”, mà là hành trình ở lại đủ lâu để cảm nhận. Long stay mang đến trải nghiệm “định cư tạm thời” - nơi con người có thể làm việc từ xa, tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe tinh thần và hòa mình cùng thiên nhiên trong nhịp sống chậm rãi, an yên.

Xu hướng phù hợp với những người thành đạt, những gia đình đa thế hệ hoặc những ai đề cao chất lượng sống, cần một điểm đến vừa đủ riêng tư, tiện nghi quốc tế để ở lâu dài, nhưng vẫn đủ gần để dễ dàng kết nối với đô thị lớn.

Best Western Premier Sonasea Villas - điểm nghỉ dưỡng theo chuẩn quốc tế tại Phú Quốc

Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng hay Nha Trang, Phú Quốc là điểm đến nổi bật trên bản đồ nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam. Thiên nhiên nguyên sơ, bãi biển dài, khí hậu ôn hòa quanh năm cùng hạ tầng ngày càng hoàn thiện đã tạo cho đảo Ngọc lợi thế hiếm có.

Sân bay quốc tế, hệ thống giao thông đồng bộ và định hướng phát triển du lịch bền vững giúp Phú Quốc trở thành nơi lý tưởng cho những kỳ nghỉ dài ngày - nơi con người có thể sống chậm giữa thiên nhiên nhưng vẫn tận hưởng đầy đủ tiện ích hiện đại.

Giữa bức tranh đó, Best Western Premier Sonasea Villas nổi bật như một điểm đến của phong cách sống nghỉ dưỡng đẳng cấp. Là phân khu biệt thự cao cấp trong quần thể Sonasea Villas & Resort của tập đoàn CEO - một trong nhưng chủ đầu tư lớn tiên phong tại Phú Quốc, dự án được vận hành bởi Best Western Premier - thương hiệu khách sạn đến từ Mỹ, mang đến chuẩn mực dịch vụ quốc tế cho từng trải nghiệm lưu trú.

Khoảnh khắc thư giãn bình yên giữa không gian xanh và không khí trong lành (Ảnh: CĐT).

Tọa lạc ngay Bãi Trường - một trong những bãi biển đẹp và dài nhất Phú Quốc, Best Western Premier Sonasea Villas Resort sở hữu vị trí lý tưởng để tận hưởng hoàng hôn biển, không gian riêng tư và nhịp sống nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Dự án gồm 96 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, thiết kế 3-5 phòng ngủ, phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ, nhóm bạn hoặc những chủ nhân tìm kiếm sự yên tĩnh. Mỗi biệt thự đều sở hữu hồ bơi riêng, sân vườn xanh mát, không gian mở tràn ngập ánh sáng, tạo cảm giác thoải mái như ở nhà nhưng vẫn giữ trọn chất nghỉ dưỡng sang trọng.

Sự riêng tư, tiện nghi và không gian sống rộng rãi đã giúp Best Western Premier Sonasea Villas Resort định nghĩa đúng tinh thần second home (ngôi nhà thứ hai) - nơi có thể ở nhiều ngày, nhiều tuần mà vẫn đầy cảm hứng.

Dưới sự vận hành của thương hiệu Best Western Premier, du khách được tận hưởng hệ dịch vụ theo chuẩn quốc tế: lễ tân 24/7, housekeeping (dịch vụ trông giữ nhà cửa) chuyên nghiệp, ẩm thực Á - Âu cao cấp, cùng hệ tiện ích đa dạng như hồ bơi trung tâm, spa, gym, bar, khu vui chơi và đường dạo biển.

Villa với hồ bơi riêng biệt, nơi trải nghiệm thư giãn của gia đình được kéo dài trọn vẹn (Ảnh: CĐT).

Tất cả được thiết kế để phục vụ cho những kỳ nghỉ dài ngày - nơi chất lượng sống đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh làm việc từ xa, sống xanh và ưu tiên sức khỏe tinh thần trở thành xu hướng, Best Western Premier Sonasea Villas Resort Phú Quốc không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, mà là một phong cách sống. Một nơi để con người tạm rời xa nhịp sống đô thị hối hả, tìm lại sự cân bằng và tận hưởng giá trị sống đích thực bên biển.