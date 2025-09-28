Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi bão Bualoi đổ bộ

Sáng 28/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế phát đi công văn cảnh báo hạn chế ra đường khi gió lớn trong bão Bualoi (bão số 10) chuẩn bị đổ bộ.

Theo cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của bão Bualoi, vùng ven biển thành phố Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, mưa to, đến rất to.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Bualoi gây ngập lụt cục bộ nhiều nơi tại Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Đặc biệt, người dân tại các xã, phường ven biển, gồm: Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản khi bão đổ bộ.

Do đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian 10h-14h ngày 28/9 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND các xã, phường cần theo dõi sát diễn biến bão tại địa phương, theo phân cấp, thẩm quyền, chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền người dân tại địa bàn mình quản lý, phòng tránh bão đảm bảo an toàn khi có gió mạnh.

Các đơn vị, địa phương, người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa bão, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo cơ quan chức năng thành phố Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, các ngày 28-29/9, trên địa bàn có mưa to, mưa rất to và dông; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-350mm, có nơi trên 500mm.

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Huế đã có 1 nhà dân bị tốc mái hơn 70% do mưa bão; một người dân bị nước lũ cuốn, mất tích tại khu vực phường An Cựu.