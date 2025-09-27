Hơn 200 người "vá" đê, hàng nghìn bộ đội sẵn sàng giúp dân chống bão Bualoi

Hơn 200 người "vá" đê

Chiều 27/9, UBND xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, huy động hơn 200 người thuộc lực lượng quân đội, công an, cảnh sát biển, đoàn thanh niên cùng người dân địa phương gia cố các điểm sạt lở trên tuyến đê Hội Thống.

Các lực lượng đã vận chuyển bao tải chứa cát, đá hộc, rọ thép, cọc tre gia cố tại nhiều vị trí xung yếu nhằm hạn chế nguy cơ nước biển xâm thực khi bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ.

Hơn 200 người gia cố đê Hội Thống (Ảnh: Hải Đan).

Theo ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, tuyến đê Hội Thống có vai trò đặc biệt quan trọng, bảo vệ hơn 600 hộ dân.

"Dự kiến sáng 28/9, việc gia cố đê sẽ hoàn thành trước khi bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp", ông Thao thông tin.

Chính quyền xã Đan Hải cũng đã xây dựng phương án sơ tán hơn 1.200 hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở, ngập úng đến nơi trú ẩn an toàn.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, tình trạng sạt lở tại tuyến đê Hội Thống đã diễn ra khoảng hai năm nay. Đặc biệt, khi bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ hồi cuối tháng 8, đê Hội Thống bị sóng lớn đánh làm hư hại nhiều vị trí, mức độ cảnh báo nguy hiểm vì thế gia tăng.

Trước diễn biến di chuyển nhanh của cơn bão số 10, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện yêu cầu cả hệ thống chính trị dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó. Hà Tĩnh có 3.983 phương tiện với 10.994 lao động, tất cả tàu thuyền đã vào bờ tránh trú.

Việc gia cố đê Hội Thống dự kiến hoàn thành sáng 28/9 (Ảnh: Hải Đan).

Từ 13h ngày 27/9, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bắt đầu triển khai sơ tán 6.556 hộ với 15.706 người dân tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông đến nơi an toàn.

Hàng nghìn chiến sĩ quân đội thường trực sẵn sàng giúp dân

Chiều 27/9, đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu, dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng, chống bão Bualoi tại thành phố Đà Nẵng.

Cùng đi với đoàn có Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa tài sản lên cao (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại Cảng cá Thọ Quang, nơi hàng nghìn tàu thuyền đang neo đậu tránh bão, Thiếu tướng Trần Thanh Hải đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn, kiểm soát chặt chẽ việc ra vào cảng và kiên quyết không để ngư dân ở lại trên tàu.

Ông cũng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện, bao gồm xe chữa cháy thường trực, sẵn sàng ứng phó với các sự cố cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm lệnh cấm biển cũng được nhấn mạnh.

Kiểm tra tại Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699, Thiếu tướng Trần Thanh Hải đã động viên cán bộ, chiến sĩ và yêu cầu đơn vị chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, trang bị để sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Tại tuyến đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, một khu vực thường xuyên ngập úng khi mưa lớn, đoàn công tác yêu cầu các đơn vị quân đội tăng cường ứng trực, chuẩn bị phương tiện cơ giới, xuồng, ca nô, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, cho biết phường có 3 điểm xung yếu gồm đường Mẹ Suốt, tổ 113 Hòa Minh và khu vực núi Sọ, với 43 hộ dân có nguy cơ sạt lở. UBND phường đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ và cán bộ túc trực tại các điểm nguy cơ để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân.

“Phường đã triển khai thiết bị máy móc, bố trí lực lượng cảnh giới thường xuyên. Một số đoạn nước đã tràn đường, tràn cống, chúng tôi đã giăng dây cảnh báo và hướng dẫn người dân lưu thông. Tại khu vực Mẹ Suốt, lực lượng đang hỗ trợ bà con chằng chống nhà cửa, di dời tài sản”, ông Tuấn thông tin.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 (thứ hai từ trái sang), kiểm tra tại tuyến đường Mẹ Suốt (Ảnh: A Thành).

Theo dự báo, bão Bualoi là cơn bão mạnh, có phạm vi ảnh hưởng rộng, hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, bộ đội Quân khu 5 thường trực, cùng dân quân tự vệ và hàng trăm phương tiện cơ động như ô tô, tàu, xuồng các loại, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả do bão gây ra.