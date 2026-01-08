Bộ Chính trị “chốt” 29 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh

Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tại Hội nghị lần thứ 11, Trung ương đã thống nhất chủ trương sắp xếp các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, gồm:

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

2. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

3. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam

4. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

5. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

6. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

7. Hội Nhà báo Việt Nam

8. Hội Nhà văn Việt Nam

9. Hội Luật gia Việt Nam

10. Liên đoàn Luật sư Việt Nam

11. Hội Người cao tuổi Việt Nam

12. Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

13. Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

14. Hội Khuyến học Việt Nam

15. Hội Người mù Việt Nam

16. Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam

17. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

18. Hội Đông y Việt Nam

19. Tổng hội y học Việt Nam

20. Hội Kiến trúc sư Việt Nam

21. Hội Mỹ thuật Việt Nam

22. Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

23. Hội Nhạc sĩ Việt Nam

24. Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

25. Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

26. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

27. Hội Điện ảnh Việt Nam

28. Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

29. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Cũng theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý Nhà nước. Thủ tướng giao nhiệm vụ đối với 2 tổ chức này theo đề nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất thực hiện cơ chế Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hội trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể được Đảng, Nhà nước giao.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội; rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức, các pháp nhân trực thuộc, chỉ giữ lại những tổ chức pháp nhân trực thuộc có chức năng phù hợp, cần thiết, hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích của hội.

Cùng với đó, các đơn vị cần giải quyết vấn đề về nhà đất, tài chính và tài sản của các hội bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, đúng mục đích. Nhiệm vụ này cần hoàn thành trong quý II năm nay.

Yêu cầu được Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh là phải bảo đảm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác vận động quần chúng, tập hợp, đoàn kết các giai tầng trong xã hội vì mục tiêu phát triển đất nước.

Các hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận. Các hội cũng phải tuân thủ pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hướng dẫn, điều phối thống nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề cập là khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn báo chí của các hội phù hợp với mô hình tổ chức mới sau sắp xếp. Đề án này cần trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau Đại hội XIV của Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương được giao sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để bảo đảm độ tuổi phù hợp của cán bộ giữ chức danh chủ tịch hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng đồng bộ với việc sắp xếp các hội và tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của các bộ, ngành liên quan, hoàn thành trong quý II năm nay.

Các cấp ủy địa phương căn cứ nhu cầu, đặc điểm, tình hình thực tiễn để quyết định danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn và ưu tiên các hội trong danh sách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.