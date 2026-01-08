Xây dựng khu nhà gần 1.100 tỷ đồng cho người lao động

Ngày 8/1, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh này đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng gần 2,3ha tại xã Thọ Phong (Quảng Ngãi), gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với tổng diện tích xây dựng 9.600m2. Khu nhà này có 1.209 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 3.000 người. Tổng mức đầu tư của dự án gần 1.100 tỷ đồng.

Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi được xây dựng bên cạnh khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi (Ảnh: Hà Xuyên).

Bên cạnh các khối nhà cao tầng, dự án còn có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ gồm đường giao thông nội bộ, cây xanh, nhà trẻ, vườn hoa…

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, từ cuối năm 2026 đến giữa 2028, chủ đầu tư sẽ hoàn thành xây dựng 3 khối nhà cao tầng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ và nhà để xe. Cuối năm 2028, toàn bộ công trình sẽ được đưa vào khai thác, vận hành.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư bám sát tiến độ đã cam kết, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai.

Dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang thu hút ngày càng đông lao động.

Hiện nay, phần lớn công nhân, người lao động thu nhập thấp phải ở trong các khu nhà trọ tự phát, điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế.

Việc hình thành khu nhà ở xã hội với hạ tầng đồng bộ được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định đời sống, giữ chân người lao động và tạo nền tảng cho phát triển bền vững cho tỉnh Quảng Ngãi.