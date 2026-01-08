Bị YouTuber xúc phạm, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bồi thường như thế nào?

Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”, có đường link youtube.com/@langing9888.

Trong năm 2021, bị can Lan đã sử dụng tài khoản YouTube nêu trên để tự ghi hình và đăng tải 6 video clip lên không gian mạng.

Bà Nguyễn Phương Hằng (Ảnh: Đinh Lan).

Các video này bị xác định có nội dung sai sự thật, bị can biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng nhưng vẫn đăng tải; đồng thời xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái với quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, ban đầu Đinh Thị Lan khai nhận về nội dung của 6 video clip trên do Lan ghi hình tại chỗ ở của mình trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ), TPHCM và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Đinh Thị Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn các nội dung chưa được kiểm chứng về những nội dung liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Đến nay, bị can Lan thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn các nội dung trên nhưng không phải là người đăng tải. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ xác định Đinh Thị Lan là người đăng tải các video trên.

Về trách nhiệm dân sự, ông Hồ Nguyên Lễ với tư cách là người được bà Nguyễn Phương Hằng ủy quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đề nghị tòa án xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự và tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật.

Bà Lan bị truy tố theo khoản 1, Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù với tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên.