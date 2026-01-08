Du thuyền bốc cháy trên sông Sài Gòn đang sửa chữa, không hoạt động

Ngày 8/1, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy du thuyền King Yacht trên sông Sài Gòn.

Nhà chức trách xác định, khoảng 16h ngày 7/1, du thuyền King Yacht (số hiệu SG-6861) đang neo đậu ven sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây, bất ngờ bốc cháy.

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động Đội Chữa Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông (1 tàu chữa cháy, 3 xuồng máy, 23 cán bộ, chiến sĩ) cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 16 (3 xe cùng 23 cán bộ, chiến sĩ) đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Du thuyền King Yacht bốc cháy ngùn ngụt trên sông Sài Gòn (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tại hiện trường, các đơn vị phối hợp, triển khai chữa cháy theo hai hướng từ trên bờ xuống khu vực mũi tàu và hầm máy và từ ngoài sông vào du thuyền. Đồng thời, bố trí lực lượng chống cháy lan lên các nhà dân lân cận.

Đến 17h05, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 17h20 cùng ngày. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người tuy nhiên làm du thuyền bị thiêu rụi.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, du thuyền này đang trong quá trình sửa chữa và trang trí đón Tết, không hoạt động. Phát hiện đám cháy, thuyền trưởng đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để khoanh vùng, ngăn cháy lan.

Lực lượng chức năng tiếp cận du thuyền dập lửa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, King Yacht là một du thuyền vỏ composite cỡ lớn, với sức chứa khoảng 90 người, thuộc phân khúc cao cấp, chuyên phục vụ khách du lịch ngắm hoàng hôn, ăn tối trên sông Sài Gòn và tổ chức tiệc.

Du thuyền này thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại dịch vụ Địa Trung Hải. Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa vào tháng 4/2025.

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, King Yacht hoạt động thường xuyên trên sông Sài Gòn, khai thác nhiều sản phẩm du lịch đường thủy tại TPHCM và khu vực lân cận.

Sau khi xảy ra sự cố, đại diện doanh nghiệp cho biết, du thuyền King Yacht sẽ tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra và bảo trì, sửa chữa toàn diện. Đơn vị này sẽ thanh toán cho khách hàng toàn bộ tiền vé đã mua đối với các dịch vụ trong thời gian tàu tạm ngưng hoạt động.